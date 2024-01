América de Cali se encuentra en una situación complicada en el área técnica, ante la salida sorpresiva de Lucas González. El banquillo americano se encuentra sin dueño, por ende, Alex Escobar se encuentra dirigiendo de manera provisional el plantel ‘escarlata’.

No obstante, el haber perdido en el debut contra Águilas Doradas no fue un buen antecedente para la posibilidad de mantenerse al mando del plantel masculino definitivo; sabiendo que el ‘pibe del barrio obrero’ tiene una nueva oportunidad de dirigir al América, pero no se mantendría mucho tiempo.

Lo anterior se debe a que Ricardo Gareca fue la primera opción de la directiva ‘escarlata’, y la siguiente opción se le entregó la oportunidad a dos orientadores: César Farías y Luis Fernando Suárez.

Según el periodista experto en fichajes, Felipe Sierra, el América de Cali ya habría elegido el nuevo técnico de los ‘escarlatas’ para el 2024. Se trata del venezolano César Farías. El orientador viene de hacer una gran campaña con Águilas Doradas, donde consiguió un récord en puntos para las ‘aves’.

🚨 Acuerdo cerrado verbalmente para que César Farías (50) sea el nuevo entrenador del #América. Era el plan b, como se había adelantado la semana pasada 🔴 👀 Si todo sale como lo planeado, firmará su contrato mañana y sería presentado entre miércoles y jueves pic.twitter.com/Il0SPVbIpo — Pipe Sierra (@PSierraR) January 22, 2024

De igual manera, Farías firmaría contrato en las próximas horas y sería presentado a la afición entre el miércoles y jueves. Abriéndole la posibilidad a la hinchada de conocer al nuevo timonel de los ‘escarlatas’.

América espera contratar lo más pronto posible un nuevo entrenador, pues la Liga Betplay ya arrancó y el proceso para reorganizar la salida en falso podría costar más. Sumado a ello, el fichaje frustrado de Gareca y Arturo Vidal los tiene en medio de un papelón.

Recientemente, uno de los nombres que sonó para relevar el puesto de Lucas González fue el del exdelantero argento-francés David Trezeguet. El exjugador fue campeón del mundo con la selección gala en 1998 y tuvo una destacada carrera con Juventus.

