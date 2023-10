Previamente, al duelo entre América vs. Millonarios, el cuadro ‘escarlata’ confirmó el estado de salud de algunos de sus futbolistas previo a la recta final del ‘todos contra todos’.

Los pupilos de Lucas González se encuentran clasificados, sin embargo, está muy pendientes de la evolución de jugadores como Kevin Andrade, Marcos Mina, Jhon García, Gastón Sauro y Franco Leys.

Los jugadores anteriormente mencionados no hacen parte de la convocatoria americana

En el caso de los defensores, Andrade, Mina y Sauro, América de Cali confirmó que se encuentran recuperando de algunas sobrecargas musculares, cada uno con una distinta. Por ende, están realizando trabajo diferenciado.

Por su parte, el volante argentino Franco Leys presentó un hematoma y una herida en el dorso del pie; la cual se encuentra en proceso de cicatrización. Las molestias la presentaron el jugador en una cesión de entrenamiento. Se han completado 10 días de proceso y evaluación.

De igual manera, las noticias con Jhon García no son tan positivas. El defensor de sufrió una contractura de isquiotibiales en el compromiso en Manizales contra Once Caldas. El departamento médico se encuentra pendiente a los resultados de una resonancia magnética; para definir el tiempo de recuperación y descartar otras complicaciones.

Los ‘diablos’ han sumado una cantidad de puntos considerables que los tienen clasificados de manera anticipada a los cuadrangulares.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Lucas González mostraron un ambiente de “revancha”, a tal punto que el orientador bogotano quiere medirse nuevamente ante Junior.

“Por sentimiento personal, me encantaría que fuera Junior. Me encantaría volver allá (Barranquilla), me encantaría tener esa revancha porque Junior fue muy duro para nosotros, nos cogió en un momento donde no teníamos a toda la planilla disponible”