América de Cali ya está en los cuadrangulares semifinales, y los pupilos de Lucas González gozan de un gran momento en lo deportivo. Actualmente, los ‘escarlatas’ están en la parte superior de la tabla de reclasificación y también aseguraron su cupo a torneo internacional: Copa Sudamericana o Copa Libertadores.

Además de esto, los ‘diablos rojos’ completan doce partidos invictos, donde sumar de a tres e igualar es lo único que conocen. Cabe resaltar que, en un principio, vivieron momentos de tensión con la hinchada; incluso con amenazas contra la integridad del cuerpo técnico, quien dejó ver deseo que tiene con Junior y le “encantaría” que se clasificara.

Sin embargo, ya han pasado tres meses desde que fue anunciado Lucas González al banquillo del América y el panorama es distinto. Por ende, se ha creado una plantilla competitiva y, según el bogotano, un equipo unido y funcional. “Ahora somos un equipo, todo el mundo habla de equipos de fútbol, pero muchas veces no hay (…) Hay jugadores que se ponen una misma camiseta, que representan un mismo escudo, pero que no tienen comportamiento de equipo” Declaró el bogotano en rueda de prensa antes del enfrentamiento contra Once Caldas. Además, Edwin Cardona elogió lo hecho por barra de América en el clásico ante el Cali.

Asimismo, González fue enfaticó en el tiempo que lleva a cargo de los ‘escarlatas’: “Nosotros en este momento ya somos un equipo, es normal que algunos jugadores les cueste. Hemos avanzado muy rápido y creo que esa situación difícil que vivimos, favoreció el hecho de que todos camináramos para el mismo lado”

Finalmente, el entrenador aprovechó para recalcar que se seguirán peleando objetivos: “Todo esto nos hace un equipo de fútbol (…) trabajaremos para tratar de conseguir los objetivos y pelear la 16”.

Hace algunos días, se conoció un video en X (antiguo Twitter) en el que se ve al entrenador Lucas González, hablando con los jugadores después de un partido. “Estamos todos para jugar. Pero si le pegan a mi compañero y hay que pelear, peleamos todos. Estamos todos juntos.

