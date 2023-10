Michael Rangel es uno de los delanteros que siempre está relacionado con América de Cali, sobre todo cuando se abre la ventana de fichajes.

El club ‘Escarlata’ y el ‘rompecorazones’ tuvieron un ‘idilio’ en 2019 y parte de 2020, cuando el santandereano arribó a la artillería del América. En consecuencia, los vallecaucanos ganaron una liga después de una década sin conocer lo que es un título en primera división. Sin embargo, el delantero de 32 años se encuentra en Central Córdoba de Argentina desde agosto, pero aún lleva a la institución ‘Escarlata’ en el corazón.

De manera similar, durante una entrevista con el medio de comunicación digital ‘Zona Libre de Humo’, el ‘rompecorazones’ fue sincero y señaló que espera volver a estar en el Pascual Guerrero con los americanos:

“Siempre lo he dicho y lo he manifestado, me encantaría regresar al América en su momento y poder competir”

Además, el delantero se refirió a su primer paso, donde llegó a ser goleador del campeonato que le dio la estrella 14 al América de Cali, que empató el último clásico: “Yo manifesté que quería quedarme en América, no era por mi salario, era más un tema económico por la opción de compra (…) “Si no estoy mal la opción de compra era por unos $ 800 mil dólares, creo que se podía pagar a plazos, pero no se dio porque llegó la pandemia”

