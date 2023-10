En el marco de las elecciones regionales de este 29 de octubre, el máximo accionista del América de Cali se enganchó con el periodista Jaime Dinas, quien alejado del debate político se ha dedicado a insultarlo.

(Vea también: “Él ya pagó por su error”: Tulio Gómez, sobre familiar que estuvo involucrado con drogas)

Todo comenzó por un trino que hizo el comunicador caleño. Allí acusó a Tulio Gómez de no estar interesado en el Valle del Cauca y de hacer campaña solo para aumentar su riqueza. De hecho, hasta lo criticó por mostrar su apoyo a Alejandro Éder, aspirante a la Alcaldía de Cali.

Sr @Tulioagomez engaña: nunca estuvo interesado en el Valle, aprovecha hinchas @AmericadeCali para aumentar rique$a y miente: Estadio NO será de América sino de Grupo Español, él busca ahorrar$e 20% que le corresponde, apoyando al caleño Eder a Alcaldía, Tulio es un oportunista. pic.twitter.com/7G2mgiZ3w9

El comentario no le cayó bien al revocado candidato a la gobernación, quien le contestó duró. Lo tildó de gamín y anunció acciones legales en su contra:

“Dinas, te estás pasando, le he dado poder a mi abogado para demandarte, iré hasta las últimas consecuencias y gastaré lo que sea necesario para que respetes a la gente de bien, te comportas como un Gamin de la más baja calaña”.

Lejos de finalizar la discusión, el periodista siguió enganchado. De hecho, subió el nivel de sus ofensas y usó polémicos calificativos contra Tulio Gómez, dejando en evidencia que la pelea es más personal que cualquier otra cosa.

Lee También

El dueño del América de Cali no se dejó y le sacó en cara sus logros como empresario. Luego de mencionar todo lo que ha hecho le preguntó a Dinas: “¿Qué has hecho tu por el Valle aparte de destilar odio y veneno de tu corazón podrido por este hermoso departamento?”.

Jaime, ud no tiene ni la mitad de mis estudios, ni un 10% de mi inteligencia, y no es que yo sea muy inteligente, es que tu eres muy bruto, los ignorantes como tú hablan mal de lo que no conocen o por servilismo a sus amos corruptos; aquí cierro mi discusión y te bloqueo

— Tulio Gómez (@tulioagomez) October 29, 2023