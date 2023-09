Hace poco se conoció que Águilas Doradas demandó a Lucas González, actual director técnico del América de Cali, ante la Federación Colombiana de Fútbol por incumplimiento de contrato.

(Lea también: Presidente de la Dimayor explicó por qué ahora se programan partidos tan tarde en la noche)

De acuerdo con lo dicho por el club antioqueño, Lucas decidió marcharse a pesar de que tenía contrato hasta diciembre de este año.

“La verdad no tengo ni idea. Yo llegué acá (Cascajal) temprano, me centré en el entrenamiento; se terminó y vine aquí directamente a atender la rueda de prensa entonces todavía no tengo ninguna información ni he tenido tiempo de enterarme de lo que pueda ser especulación o realidad. La verdad no tengo información”, dijo Lucas González en la rueda de prensa que se llevó a cabo este miércoles, previo al partido con Deportivo Pereira.