Los equipos del fútbol profesional colombiano siguen en su pretemporada, dado que en una semana, más o menos, comienza la Liga BetPlay 2024-1 y hasta ahora hay varios candidatos para llevarse el título.

Además de las pruebas físicas, el fortalecimiento, los entrenamientos y demás, los equipos buscan partidos amistosos para comenzar a probar jugadores, esquemas tácticos, mirar a jóvenes y más y por eso es que esos compromisos son tan importantes.

Ahora, muchas veces esos partidos no se transmiten, ya que al no ser de la Liga BetPlay ni de ningún torneo oficial de Dimayor, Win Sports no tiene los derechos y por eso no los pasan por televisión.

Sin embargo, ahora la competencia se comenzó a sumar a esos partidos y por eso están ganando visibilidad, ya que los aficionados aprovechan y ven a su equipo por una aplicación.

Por dónde ver los amistosos del América, Cali y Santa Fe

Durante este fin de semana, en medio de la preparación de los equipos para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Liga, varios de los principales equipos tendrán duelos amistosos para que los jugadores se puedan foguear.

Independiente Santa Fe, por ejemplo, luego de sus partidos contra Fortaleza, ahora jugará contra Patriotas este sábado 13 de enero a partir de las 3:15 de la tarde en El Campincíto, el escenario deportivo que queda justo al lado del estadio El Campín.

Por su parte, América, que está cerca de anunciar a Arturo Vidal, jugará frente a Cerro Porteño de Paraguay a partir de las 5 de la tarde, mientras que Deportivo Cali se enfrentará también al mismo club sudamericano el domingo a las 6 de la tarde.

La noticia es que estos partidos los transmitirá la aplicación Star Plus, por lo que contarán con la producción, narración y comentarios de los periodistas de ESPN, algo que alegra a muchos aficionados.

Después de estos juegos, los equipos ya tendrán su última semana de entrenamientos para ahí sí comenzar con la Liga BetPlay, la cual tendrá su primera fecha en el fin de semana del 20 y 21 de enero y esa sí tendrá transmisión de Win Sports.

Cómo se juega la primera fecha de la Liga BetPlay

Viernes 19 de enero:

Patriotas vs. Jaguares: 6:00 de la tarde.

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali: 8:15 de la noche.

Sábado 20 de enero:

Once Caldas vs. Boyacá Chicó: 4:00 de la tarde.

Tolima vs. Fortaleza: 6:10 de la tarde.

América de Cali vs. Águilas Doradas: 8:20 de la noche.

Domingo 21 de enero:

Millonarios vs. Medellín: 4:00 de la tarde.

Junior vs. Bucaramanga: 6:10 de la tarde.

Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera: 8:20 de la noche.

Lunes 22 de enero:

La Equidad vs. Envigado: 6:10 de la tarde.

Pasto vs. Santa Fe: 8:20 de la noche.

