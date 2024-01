El último año para los árbitros del fútbol colombiano no fue nada positivo, pues los jueces cometieron muchos errores, la ayuda del VAR no fue la mejor y por eso varios resultados se vieron afectados, solamente, por las malas decisiones tanto de los centrales como de los auxiliares.

(Ver también: Se le arma ‘gallo’ a árbitro de la final de Liga por denuncia en su contra por corrupción)

Ese no fue un problema solo en Colombia, sino en el mundo, pero para evitar que los árbitros cometan tantos errores, la Comisión, liderada por Ímer Machado, decidió convocarlos a todos los que trabajarán en 2024 temprano en el mes para que comenzaran con los trabajos físicos y técnicos.

Esta es una concentración en la que los árbitros se ponen a punto físicamente para demostrar que están en óptimas condiciones para el inicio del campeonato, que será el fin de semana del 20 y 21 de enero.

Lee También

Ahora, casi todos los árbitros se presentaron a esta convocatoria, ya que entienden que de no hacerlo, simplemente no serán tenidos en cuenta por la Comisión para 2024, lo que sería bastante grave.

Sin embargo, hubo un gran ausente, Wilmar Roldán, y por eso se creó una polémica importante en torno a los beneficios que tienen algunos.

Tal como informó José Antonio Borda, analista arbitral, Roldán no se presentó a las pruebas físicas, no dio ninguna excusa válida y por eso es que habría molestia entre sus colegas.

NO PRESENTÓ PRUEBAS

Los árbitros colombianos del 1er grupo (incluyó los FIFA) en la Pretemporada presentaron las pruebas físicas y las pasaron, la novedad, Wilmar Roldán NO las realizó y no hubo justificación ¿Serán esos los beneficios que da ser el 8vo mejor árbitro del Mundo? pic.twitter.com/PU3JyS6b1a

— joseborda (@joseborda1) January 11, 2024