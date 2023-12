Un partido de fútbol, sin importar si es a nivel profesional, aficionado o de colegio, siempre tiene muchas emociones, ya que es un deporte muy pasional y por eso tanto los jugadores como los asistentes lo viven con gran intensidad.

(Ver también: Juan Daniel Oviedo fue “árbitro” de varios deportes y lo querían chantajear con pizza)

Sin embargo, muchas veces esa misma pasión se puede salir de las manos, al punto de que una mala decisión del árbitro, por ejemplo, puede ocasionar un momento de mucha tensión que hasta puede poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Una situación así ocurrió en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, en un compromiso entre Evolution Soccer y Fusión Caribe correspondiente a la semifinal de la Liga de Fútbol del Atlántico, un partido que se jugó en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe.

Lee También

Tal como informó el medio HT24 de Twitter, el compromiso iba 2-1 a favor de Evolution, pero cuando ya estaba terminando, justo en tiempo de adición, el árbitro Brandon Alandete pitó un penalti a favor de Fusión Caribe, el cual terminó en gol, y en ese momento los asistentes entraron a la cancha a golpear al juez de línea y todo quedó registrado en video.

Tal como se muestra en el video, fueron más de 10 personas las que ingresaron al terreno de juego a golpear al árbitro, quien sufrió múltiples heridas, pero que afortunadamente se encuentra en buen estado de salud.

“Los padres de familia ingresan a la cancha a agredir a mi compañero y yo trato de mediar, en medio de todo, diciéndoles que se corrieran. Es ahí cuando uno de los padres de familia me asegura que no es perro para echarse y continuaron agrediéndome verbalmente diciéndome que me iban a matar”, dijo Alandente, en declaraciones recogidas por el medio Blu Radio.