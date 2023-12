Rebecca Welch se convertirá el próximo 23 de diciembre en la primera mujer en pitar en un partido de Liga Premier en toda la historia del torneo. Welch, de 40 años, fue designada este jueves como jueza principal del duelo entre Fulham y Burnley, correspondiente a la jornada 18.

Es árbitra desde 2010, a la vez que trabaja para el National Health Service (servicio británico de salud pública). La árbitra está acostumbrada a ser una pionera. En 2021 fue la primera mujer en arbitrar un partido en la cuarta división, antes de pasar a dirigir encuentros en el Championship (segunda división) y la Copa de Inglaterra.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Rebecca Welch will become the first female referee in Premier League history when she takes charge of Fulham vs. Burnley on Saturday 23 December. 👏 pic.twitter.com/J0apbhTuef

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 14, 2023