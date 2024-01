Aunque de momento no hay nada confirmado de manera oficial, las negociaciones entre los directivos del equipo Alianza Petrolera, la Alcaldía de Valledupar y el apoyo de una empresa privada van por buen camino, lo que apunta a que la próxima semana todo será oficializado.

Bajo este panorama, Carlos Orlando Ferreira, actual presidente de la institución deportiva, fue claro en manifestar que sí existe el interés de que Valledupar funja como local del equipo ‘negriamarillo’, el cual recibiría el apoyo de la administración municipal sumado a una empresa del orden privado.

Pero además de la Alcaldía de Valledupar y la empresa privada, la Gobernación del Cesar, según el dirigente, también estaría dispuesta a respaldar la llegada del equipo. En ese sentido, Ernesto Orozco, alcalde de la capital del Cesar señaló que se está trabajando para lograr el objetivo de tener fútbol profesional.

En las últimas horas se conoció, a través del periodista Pipe Sierra, que el posible nombre sería Alianza Valledupar FC y tendría cambio de escudo con los colores de la ciudad.

El equipo ‘petrolero’ iniciará su participación en la Liga BetPlay 2024 en condición de visitante enfrentando al Nacional de Jhon Bodmer, entrenador que dirigió al desaparecido Valledupar Fútbol Club. Su primer juego en casa será ante Deportivo Cali el 26 de enero. Luego, en su segundo partido como local será Junior el conjunto que vuelva a pisar el césped del estadio Armando Maestre Pavajeau. El juego ante ‘los tiburones’ será el 4 de febrero a las 8:20 de la noche.

En materia internacional, el equipo ‘auriamarillo’ buscará meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, para ello deberá enfrentar al América de Cali. El partido de vuelta, que sería en Valledupar, se jugará el 6 de marzo a las 9 p. m.

A falta de concretar la llegada del equipo barranqueño, desde la Alcaldía de Valledupar, el mensaje es de optimismo y la consigna es trabajar para que los vallenatos vuelvan a disfrutar del ‘deporte rey’.

Por los lados de Alianza Petrolera, pensando en la Copa Sudamericana, escogieron Valledupar por ser una sede atractiva y por tener un estadio que cumple con lo establecido por la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, para albergar encuentros de la Copa Sudamericana.

“Estamos por jugar un campeonato internacional y no tengo un estadio adecuado que cumplan los requerimientos que me pide Conmebol para jugar el partido. Desde hace nueve años no se le ha hecho un solo mantenimiento al estadio de Barrancabermeja”, adiciona el dirigente Ferreira, refiriéndose a una de las múltiples razones por las cuales Alianza Petrolera se mudaría de su ciudad de origen.