El Complejo de Tenis de Valledupar recibió este martes a dos de las figuras más representativas en la historia del tenis colombiano: Alejandro Falla y Santiago Giraldo.

Los tenistas, que marcaron una época del ‘deporte blanco’ en nuestro país, celebraron un partido de exhibición que brindó el Gobierno departamental en el marco de la celebración de los 55 años del Cesar.

(Lea también: La tenista María Fernanda Herazo dio el golpe y se quedó con la Copa W25 Ibagué)

Antes del partido a tres sets, en el cual el resultado fue anecdótico, El Pilón conversó con los exjugadores que hoy apoyan desde afuera el progreso de este deporte a nivel nacional.

SANTIAGO GIRALDO (BLANCO) Y ALEJANDRO FALLA, hablaron con los medios de la ciudad. / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.

Alejandro Falla es el actual capitán de la Selección Colombia de Copa Davis y ya había visitado la capital cesarense durante los Bolivarianos Valledupar 2022. Ahora lo hizo, invitado por el Gobierno del Cesar, acompañado de otra exfigura como lo es Giraldo.

¿Por qué no han aparecido más tenistas del nivel de Santiago Giraldo y Alejandro Falla?

Santiago Giraldo: Hay que verlo con perspectiva, cuando comenzamos Alejo y yo Colombia estaba bastante alejado de estar en alto nivel, no había torneos, no había una coyuntura ni infraestructura para propulsar tenistas en un deporte tan costoso y complicado; el último había sido Mauricio Haddad en los 90, y antes en los 70 Iván Molina.

Nuestra camada consiguió sacar un montón de jugadores, poner a Colombia en lo más alto del tenis mundial, estamos varios años jugando en la élite del grupo mundial de Copa Davis, fue un trabajo disciplinado, fuerte, muchas congruencias con la federación y la empresa privada. Ahora todavía está Colombia teniendo doblistas entre los 20 mejores, hay un chico joven que juega bien (Mejía), Galán que es joven y está en lo alto, está María Camila Osorio, lo que toca es tratar de mantener el nivel que no es fácil, un esfuerzo grande.

(Vea también: El corazón de Roger Federer tenía mucho amor también para su esposa, Mirka Vavrinec)

¿Cómo ven el complejo de tenis y qué hacer para impulsar más esta disciplina en Valledupar?

Alejandro Falla: Durante Juegos Bolivarianos me sorprendió mucho porque vi unas canchas de primer nivel que pueden albergar cualquier torneo internacional con facilidad, tienen todo para hacerlo, me sorprende la energía de los tenistas, de los niños, tan chiquiticos; he visto algunas que le meten ganas, me preguntan que cuándo jugamos, esa motivación con tanta alegría, al final esa mezcla es increíble y lo más importante es qué hay detrás de todo ese escenario, presidente de Liga, gobernación, medios, todo eso junto hace que sea una fórmula muy buena para el éxito.

Hay que seguir trabajando de la misma forma, siempre se necesitan recursos que es lo más complicado de un deportista para salir adelante; hay talento, ganas, buenos entrenadores, creo que seguir apoyando desde todos los ángulos y esto va a garantizar que haya jugadores que representen bien al país.

Alejandro Falla en el Complejo de Tenis de Valledupar. / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.

¿Es realista pensar en Valledupar como sede de algún partido de Copa Davis?

Depende mucho del rival, siempre estamos abiertos a poder jugar en diferentes lugares y llevar la Copa Davis por toda Colombia me parece ideal para que haya motivación y el deporte siga creciendo.

Contamos con el tema de la altura que siempre juega a nuestro favor por eso la mayoría de veces hemos jugado en Bogotá, porque podemos poner unas bolas sin presión que generalmente los rivales no la manejan muy bien, pero también la hemos jugado en Barranquilla, Tunja, Cali y Pereira. Estamos abiertos, depende del rival y de otras cosas, pero estamos abiertos. Acá tienen todo para hacer una Copa Davis de sobra. Lo primero que uno busca es que el escenario cumpla las condiciones, después la alegría de la gente, acá se podría hacer una copa fácilmente y dejamos las puertas abiertas para eso el día de mañana.

(Vea también: ‘Nueva generación’ del tenis colombiano hace pretemporada en Bogotá)

¿Cómo fue su experiencia de enfrentar a jugadores como Roger Federer?

Alejandro Falla: Tuve la suerte de enfrentar a Federer en 8 ocasiones. Para mí fue una de las cosas más lindas que me dejó el tenis, tener esos videos que veo con mis hijos, y los sigo repitiendo porque fueron partidos épicos, además haber sacado mi mejor nivel ante los mejores del mundo fue de las cosas lindas que me dio el tenis. Lo respeto mucho a Roger, creo que ha sido uno de los más grandes, estuve muy cerca de ganarle en un par de ocasiones, jugué incluso una final contra él que para mí es el recuerdo más lindo que tengo, estar parado en una cancha, quedar al lado de él, eso es de las cosas que me llevo del tenis y pude disfrutarlo mucho.

Santiago Giraldo: Yo estaba en ese partido cuando casi le gana a Federer (risas). Con Roger jugué dos veces, también lindos recuerdos, el partido inaugural del US Open con estadio lleno. Un orgullo estar de tú a tú con ellos. Y en tercera ronda de Wimbledon, con cancha llena, el príncipe viendo. También pude recibirlo acá en Colombia, ser anfitrión de un gran tenista. Con Nadal jugué 7 veces, con Djokovic un par de ocasiones. Tuve la oportunidad de vencer algunos ‘Top-ten’ de la época. Para eso entrenamos. Yo soy optimista siempre. Hablaba con el presidente de la Liga de empezar y hacer; estas iniciativas las aplaudo, cuando Alejo me dijo que en Valledupar se estaban tratando de abrir caminos dije sí de una, no jugaba una exhibición hace tiempo y tenemos todos que soñar para avanzar como sociedad.

Santiago Giraldo en el Complejo de Tenis de Valledupar. / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.

¿Cuándo podrá Valledupar tener un tenista en la élite nacional?

Acá hablábamos de que no había cancha y ya empieza a haber, empiezan a haber jugadores, ya hablábamos de jugadores top 20 nacional, hoy jugué con el chico, es empezar a abrir caminos, difundir en los medios, saber que la cultura vallenata es tranquila y se necesita disciplina para los deportes y que eso le ayuda a los niños, es un trabajo de darle, de formar, de ver, de estructurar y visualizar para que poco a poco pueda ir avanzando como lo están haciendo acá.

Lee También

Siempre se ha considerado el tenis como un deporte elitista, ¿cómo sacarlo de la élite y hacerlo asequible para todos?

Es una realidad desafortunada que es un deporte que siempre se ha connotado como elitista, muy costoso, es muy difícil, lo que tratamos es que sea más fácil democratizarlo, que haya posibilidad real en un país que no tiene tanta como Colombia para poderlo practicar. Hay que buscar la forma creativa, sabiendo la realidad que hay, en común acuerdo con la secretaría de Deportes para que puedan incentivar y ayudar a las personas que no tienen los recursos para hacerlo. Trabajar con lo que hay, no quedarse, sino cómo hacemos para masificar.