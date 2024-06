Uno de los episodios más recordados en la historia del fútbol colombiano ocurrió en la tercera fecha del torneo Finalización 2010, en un partido en el que Santa Fe recibió a Cortuluá en el estadio El Campín.

En ese compromiso, más exactamente al minuto 63 del juego, el volante Camilo Giraldo se disponía a cobrar un tiro libre a favor del conjunto visitante, pero sorpresivamente Agustín Julio se tiró al piso y comenzó a mostrar signos de dolor en su estómago.

Pero lo que quedó en el recuerdo fue que el arquero se paró y salió corriendo al camerino, por lo que el juego tuvo que detenerse por más de 5 minutos.

¿Qué le pasó a Agustín Julio en partido de Santa Fe?

14 años después de ese curioso hecho, el exportero reveló qué fue lo que verdaderamente ocurrió. En medio de una entrevista con el programa ‘Impresentables’, de Los 40 Colombia, el exdeportista recordó la situación.

“Hacía mucho frío. Yo me tomé un Red Bull y me tomé un café. En el primer tiempo no pasó nada, pero en el segundo tiempo, ya íbamos ganando 1-0 y el partido estaba apretado. Para entrar al segundo tiempo yo le pedí al quinesiólogo otro Red Bull, y por el frío otro café. Cuando, en un tiro libre, pensé que era un gasesito”, dijo Agustín Julio inicialmente.

En medio de risas, el exarquero de la Selección Colombia mencionó que llamó al árbitro para comentarle que tenía un problema que debía solucionar inmediatamente.

“Llamé al árbitro, me arrodillé, y me dijo: ‘¿Qué pasó?’, le dije ‘estoy que me cag…’. Me dijo que si quería salirme, pero el partido estaba apretado. Le dije que quería ir al baño y corra… Llegó el quinesiólogo y me preguntó: ‘¿Qué pasó?’, y yo [le dije] ‘¡papel!’ [risas]”, agregó al respecto.

Julio señaló que, ya con el permiso del árbitro del partido, corrió rápidamente para hacer sus necesidades en el menor tiempo posible.

“Yo me meto y lo más jodido es que cuando estoy en el baño me acosan y uno se enoja más. Yo no sé qué tiempo pasó, terminé, me lavé las manos, me puse los guantes, entré a la cancha y el árbitro me preguntó que si ‘¿bien?’ y yo ‘sí, bien’”, concluyó sobre la mencionada situación.

Agustín Julio dejó claro que no ha sido el único futbolista al que le ha pasado esa situación, con la diferencia que a otros no les han permitido salir del terreno del juego en medio del partido.

