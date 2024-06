Por: Familia Cardenal

Una de las polémicas que se ha dado en las últimas horas es la frase que utilizó Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, cuando se refirió a Independiente Santa Fe como “equipo chico”.

Esto ha causado molestía en los hinchas ‘Cardenales’ que han pedido que se retratacte sobre las declaraciones que dio Serpa en entrevista con la W Radio.

Uno de los que habló sobre este tema fue Carlos Antonio Vélez desde Estados Unidos, quien en su audiocoluma de opinión que da en El Futbolero, le pidió a Gstavo Serpa que no le eche más leña al fuego y que pida disculpas. No compartió en absoluto lo que dijo el dirigente azul .

“Lamentablemente me pone a hablar el máximo accionista de Millonarios, me pareció de pésimo gusto. Después de haber hecho lo que hizo, poner el nombre de la institución azul en todas las noticias del mundo por Falcao, pero eso es un golpe de opinión muy bueno, a parte los hinchas estarán muy agradecidos entonces para qué molestar a otro”, dijo Velez sobre la frase de Serpa, donde dijo que “R0dallega juega en el equipo chico de Bogotá”.

Cuanta verdad la de @velezfutbol Qué falta den respeto con @SantaFe, el equipo que le ha dado el título más importante a Bogotá. 🦁 pic.twitter.com/WUh1OR5ATs — Familia Cardenal (@CardenalFamilia) June 22, 2024

“Qué vicio la del colombiano porque esto es típico de no gozar con la satisfacción propia sino tratar de fregar al otro. Disfruten de sus éxitos, olvídense de los demás, el que ganen algo, logre algo. No tiene sentido ofender a Santa Fe ni a Rodallega. No tiene sentido generar más violencia de la que vivimos aquí”, agregó Vélez.

Finalmente le pidió a Serpa que se disculpara y le recordó que internacionalmente Santa Fe es más. “Una cosa absurda, parece una enfermedad mental. No le caería mal a una persona mala como Serpa pedir disculpas. Se equivocó, no pasa nada, pero no tiene porque ofender a Santa Fe, que tiene más título internacionales que Millonarios, entonces para qué se pone a revolcar eso. Deje a Santa Fe quieto que hoy es el mejor equipo en la reclasificación así otros se molesten”.

