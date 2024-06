El pasado sábado 15 de junio, Independiente Santa Fe perdió la final del fútbol colombiano ante Atlético Bucaramanga, equipo que se impuso en los penales y alcanzó su primera estrella de la historia.

En dicho compromiso, el conjunto bogotano remontó un 1-2 abajo para llevar la definición a la serie de penales. El gol para el 3-2 del tiempo reglamentario lo anotó el uruguayo Agustín Rodríguez, quien precisamente anotó de pena máxima y llevó el juego a la otra instancia.

Pero lo que llamó la atención fue que dicho cobro no fue ejecutado por Hugo Rodallega, quien es el capitán del equipo y el encargado de los cobros desde los 12 pasos.

¿Por qué Hugo Rodallega no cobró penal en final con Santa Fe?

Precisamente, este sábado 22 de junio, una semana después de lo sucedido, el delantero de 38 años se pronunció en sus redes y explicó qué fue lo que ocurrió.

“Voy a sacarlos de una duda. En los últimos días, mucha gente me preguntó por qué no cobre el penal del empate. La respuesta es simple: no soportaba más el dolor en ese momento [tenía una fractura en su mano derecha], no me sentía bien y para eso están los compañeros que también se preparan, en este caso Agustín”, dijo inicialmente ‘Hugol’, como le dicen de cariño.

En su explicación, el delantero vallecaucano mencionó que su principal objetivo en ese momento era alcanzar el título, teniendo en cuenta que podía terminar convirtiéndose en el goleador del torneo.

“Por supuesto en ese momento lo que me interesaba era ser campeón de Liga como equipo, lo de goleados pasaba a un segundo plano. Espero les quede claro que primero está el grupo que lo individual”, agregó en su mensaje.

Y es que, según el club ‘Cardenal’, Hugo Rodallega “presentó una fractura en el metacarpo de la mano derecha”, por lo que tuvo que ser operado y se está a la espera del tiempo requerido para su recuperación.

