Valledupar Fútbol Club realizó la presentación de la temporada 2023 en una rueda de prensa que contó con la presencia del presidente de la institución, Nicolás Baena, así como de los miembros del cuerpo técnico y jugadores.

Además del tema sobre la temporada 2023, EL PILÓN consultó al presidente Baena acerca de los rumores e informaciones sobre una posible llegada en el segundo semestre por parte del club Águilas Doradas a Valledupar.

(Vea también: Juan Diego Alvira mandó duro mensaje al “peleón” que atacó a Cataño: “No nos representa”)

Al respecto, Baena fue enfático y señaló que “los estatutos de la Dimayor son muy claros y cualquier equipo que llegue a un nuevo departamento o a una ciudad que ya tenga equipo debe pedir permiso”.

Agregó además que: “Yo no he recibido ninguna llamada, la Dimayor no ha recibido ninguna llamada, no hay ningún permiso pedido, por ahora eso no es una realidad, no sé cómo se irá a desarrollar más adelante”.

Estas declaraciones se suman al comunicado emitido por el club antioqueño en el que anunciaron que el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar no será su nueva casa para la Copa Sudamericana.

El cuadro de Antioquia reconoció que “en los últimos días surgió la posibilidad de la ciudad de Valledupar, cuyas autoridades municipales y gubernamentales mostraron interés y completa disposición” para acoger el equipo, pero para disputar la Copa Sudamericana. No confirmó que estuvieran interesados en jugar la Liga en esta zona del país.

Esta entrada la puede encontrar en El Pilón.