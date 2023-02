Uno de los hinchas más famosos del Deportes Tolima es, sin duda, el periodista ibaguereño Juan Diego Alvira. El profesional que fue presentador estrella de Noticias Caracol y hoy integra la Revista Semana, no pasó por alto el hecho de la agresión mutua entre el hincha que invadió la cancha y agredió al volante de Millonarios Daniel Cataño y el futbolista, quien ejerció la justicia por mano propia.

En un videoblog, Alvira dio a conocer su postura por la forma en que se desarrollaron los hechos en el césped del Manuel Murillo Toro de Ibagué, en el que la plaza podría verse expuesta a una fuerte sanción por lo sucedido; al igual que el futbolista, quien también se ciñe por las medidas que rigen a un espectáculo deportivo y decidió tomar justicia por mano propia, lo que le costó la expulsión del cotejo.

(Vea también: “Para mí, se debió jugar con 10 hombres”: Rafael Robayo habló de polémica agresión a Cataño)

Juan Diego se confesó y contó que si bien el yerro del futbolista en la final de la Liga 1 2022 ante Atlético Nacional -que no es la principal causa del enojo de la parcial ‘Pijao’- le causó un profundo dolor, no puede afirmar que ese fallo desde los 12 pasos fue a propósito. El mismo que erigió como figura al arquero rival, Kevin Mier, quien se lució en la acción y frustró el anhelo de título.

“Debo aclarar que a mí me dolió cuando Cataño botó el penalti ante Nacional (…) Los rumores dicen que Cataño pateó el penal de mala gana para que lo tapara el arquero. No me consta, no por eso podemos celebrar que lo insulten, le peguen, aplaudir al agresor, ni mucho menos graduarlo de héroe. No señor”, expresó Alvira en este video, que rápidamente se volvió viral.

(Vea también: La plata que podrían pagar Tolima y Millonarios por el revuelo de Cataño y ataque al bus)

Y le mandó un claro mensaje a Alejandro Montenegro, el fanático que traspasó los límites. “Al peleón que se metió en el césped le digo: ‘usted no nos representa’, ni como tolimense, ni como hincha del Deportes Tolima; aunque sí le abono que haya pedido disculpas. A ese señor debería dársele una sanción ejemplar y prohibírsele la entrada por un buen tiempo”, recalcó Alvira.

Pero así como se dirigió con absoluta claridad al infractor, también reprochó al jugador en mención, pues su reacción no estuvo bien. “El futbolista también debería ser sancionado por su reacción, al correr detrás del hincha y patearlo. Que se aplique el artículo 66 del reglamento. El fútbol como tal es una fiesta y se disfruta en familia”, reiteró el comunicador social nacido en la ‘Tierra Firme’.

Por último, Juan Diego destacó la multitudinaria asistencia en las tribunas del ‘Coloso de la 37’, en un semestre histórico: pues nunca antes en los dos primeros partidos como local se habían llevado más de 35.000 personas; lo que ha generado todo un ‘boom’ entre la afición del equipo, cada vez más comprometida con la directiva y el grupo de jugadores. Una comunión que no puede dañar la violencia.

Esta es la opinión de Juan Diego Alvira sobre lo que pasó en el Manuel Murillo Toro: