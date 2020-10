green

El periodista lanzó su mensaje en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2, donde empezó cuestionando el papel de Yepes como coordinador logístico del combinado ‘cafetero’.

“Si algo odiaba yo de los 7 años pasados era esa clandestinidad al estilo de Pascual Lezcano y José Pékerman. Y Yepes está haciendo muy bien el papel de Pascual Lezcano, pero muy bien”, señaló inicialmente para criticar sus procederes.

Y agregó, avisándole a Carlos Queiroz, que hay personas que lo quieren ver afuera de la Selección: “Se lo digo de entrada, ‘profe’; le están caminando, tenga cuidado. No se confíe tanto, cuide la espalda, no sea inocente porque hay cosas que no se están haciendo bien a su alrededor y si no para bolas, su vida en Colombia va a ser muy corta”.

Sin embargo, en su sección de opinión ‘Palabras mayores’ fue más directo y apuntó por segunda vez contra el nombre de Mario Alberto Yepes:

“La presencia de improvisados en cargos como la dirección deportiva y logística lo pueden perjudicar. Fíjese que no lo pudieron traer [de Europa] y que apenas pudo llegar con los jugadores. Esas funciones no se las han señalado claramente al señor Yepes o no las conoce”.

“Es bueno rodearse mejor y no crea aquello de que él [Yepes] tiene mucha influencia con ciertos jugadores. Cuidado que esa influencia se puede volver en contra suya. Se lo estoy diciendo hoy, 7 de octubre del año 2020”, concluyó.

El mensaje de Carlos Antonio Vélez se produce 2 días antes de que la Selección Colombia reciba a Venezuela en la primera fecha de la Eliminatoria mundialista.

En audio, el aviso de Vélez a Queiroz (minuto 17:12):