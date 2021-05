Martínez puso fuerte paso en la subida final, llevó a Bernal hasta el último kilómetro, eliminó a todos sus rivales en la escalada y evitó que el ataque de Damiano Caruso amenazara el liderato de su jefe de filas.

Pero el respaldo no fue solo en esta fracción, ya que en las jornadas anteriores con final en alto, Daniel Felipe Martínez hizo lo mismo con Egan Bernal, al que incluso lo animó en el momento que pareció desfallecer.

Fue por ello que a falta de la contrarreloj plana de 30 kilómetros que cerrará el Giro de Italia este domingo 30 de mayo, Bernal demostró toda su gratitud con su gregario más valioso, pues lo esperó en la meta para demostrárselo.

Bernal fue segundo y Martínez fue tercero en el último capítulo montañoso de la competencia, donde quedó casi sentenciada la clasificación general si se tiene en cuenta que Egan quedó con 1:59 minutos de ventaja sobre Caruso, su rival más cercano.

En video, el emotivo momento luego de la etapa 20 y las palabras de Bernal para su compañero:

