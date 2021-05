green

La ‘crono’ se llevará a cabo sobre terreno plano y a ella llega el colombiano Egan Bernal como líder con 1:59 minutos de ventaja sobre el local Damiano Caruso, segundo en la clasificación general del Giro de Italia.

Y para saber si Caruso podrá arrebatarle el título al jefe de filas del equipo Ineos es necesario tomar como referencia los últimos duelos entre ambos en jornadas de este estilo.

En la última fracción de la Tirreno-Adriático hubo una ‘crono’ de 10,1 kilómetros en los que Caruso le sacó 2 segundos de ventaja a Bernal.

Entre tanto, en el primer día del Giro, el trayecto fue de 8,6 kilómetros en los que Caruso tuvo 7 segundos de ventaja sobre Bernal.

Estos resultados le dan marcado favoritismo al corredor italiano para la fracción, por lo que el colombiano deberá perder menos de 4 segundos por kilómetro para no ser destronado.

Frente a este panorama, el exciclista Santiago Botero, especialista en pruebas contra el reloj, explicó en la transmisión del Canal Caracol que Bernal no cederá más de un minuto, confiando así en que el zipaquiereño logre quedarse con la ‘maglia rosa’.

“Caruso es más fuerte que Egan y le va a descontar, pero no al punto de toda la diferencia, que es muy buena”, consideró.

Hora y canal para ver la etapa 21 del Giro de Italia

Las acciones comenzarán a las 6:35 a.m., hora colombiana, con la partida del primer corredor y se podrán observar en directo por televisión a partir de las 6:00 a.m. por ESPN y desde las 6:15 a.m. por el Canal Caracol en su señal abierta y de Youtube.

Perfil de la etapa 21 del Giro

Acá, la planimetría de los 30,3 kilómetros: