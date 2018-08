“A mí no me descrestó Galván”, señaló a Ruiz a Pulzo, destacando que el once ideal que hizo para Caracol Radio de los 70 años de historia del fútbol profesional lo hizo a su gusto personal y no basado en los números.

Para Ruiz, el mejor arquero en la historia de la liga colombiana es Óscar Córdoba, quien militó en Deportivo Cali, Atlético Nacional, Deportes Quindío, Millonarios, Once Caldas y América de Cali, con el que ganó el título de 1997 y fue subcampeón de la Copa Libertadores en 1996.

Como defensores aparecen Arturo Segovia, campeón con Millonarios en 1972 y 1978; Óscar López, integrante de la Selección Colombia que jugó el Mundial Chile 62 y campeón cuatro veces con Deportivo Cali; el argentino José Pascuttini, con quien América de Cali ganó su primera estrella en 1979, y el manizaleño Alonso López, campeón con Millonarios en el 72 y 78.

Los tres volantes elegidos por Ruiz Bonilla son más que reconocidos: Leonel Álvarez, quien marcó el penalti con Atlético Nacional que le significó al país el primer título de Copa Libertadores (1989); Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, eterno capitán de la Selección Colombia, y que lideró al Junior de Barranquilla a su tercera estrella en 1993; de igual forma, Adolfo Pedernera, una de las grandes estrellas que llegó al fútbol colombiano en la famosa época del ‘Dorado’, y que convirtió a Millonarios en el famoso ‘ballet azul’ que ganó los títulos del 49, 51, 52 y 53, obteniendo además una inolvidable victoria sobre Real Madrid en suelo español

‘El Pibe’ con Junior en la final de 1993, transmisión del Gol Caracol:

Como delanteros, donde no apareció el máximo goleador histórico Sergio Galván, el estadígrafo eligió a Willington Ortiz, campeón 6 veces del fútbol colombiano con Millonarios (72 y 78) y América (83, 84, 85 y 86), además de 3 veces finalista de Copa Libertadores con los ‘diablos rojos’; Iroldo Rodríguez, brasileño, ganador de cuatro títulos con Deportivo Cali, y Alfredo Di Stefano, la principal cara del ‘ballet azul’ de Millonarios —con el que ganó 4 estrellas— y la época del ‘Dorado’ a finales de la década del 40 e inicios del 50, lo que le valió marcharse al Real Madrid, donde también es un histórico.

Aquí, una breve reseña de Willington Ortiz:

El técnico es Gabriel Ochoa Uribe, ganador de 13 títulos bajo la dirección de Millonarios, Santa Fe y América de Cali.

Cabe recordar que en el onceno no están hombres como Radamel Falcao o James Rodríguez, ya que su paso por el fútbol local fue fugaz.