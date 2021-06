De acuerdo con Radio Bandeirantes, el encuentro se llevará a cabo este jueves 10 de junio debido a una solicitud tramitada por el Partido Socialista Brasileño.

En consecuencia, el poder judicial podría evitar que la Copa América se realice a partir del domingo 13 de junio en las ciudades seleccionadas para albergar la competencia: Brasilia, Río de Janeiro, Cuiabá y Goiania.

El certamen reunirá a 10 equipos divididos en 2 grupos, siendo el pentagonal del conjunto anfitrión el mismo al que pertenece la Selección Colombia con Ecuador, Perú y Venezuela.

La Copa ha sido rechazada por sectores políticos y periodísticos de Brasil debido a que señalan al presidente Jair Bolsonaro de haberla aceptado en menos de 10 minutos, mientras que tardó 9 meses para tramitar las vacunas contra el coronavirus en un territorio arrasado por la pandemia con cerca de 474.000 fallecidos.

Al respecto, el ministro de Salud señaló públicamente que se trata de un torneo “pequeño”, en el que se seguirán estrictos protocolos de bioseguridad y que su realización no pondrá en peligro de contagio a la población, ni a los futbolistas.

Acá, la información suministrada por Radio Bandeirantes, uno de los medios más importantes del vecino país:

O pedido foi feito pelo Partido Socialista Brasileiro

Relatora: ministra Carmem Lúcia

O processo foi entregue ao STF no dia primeiro de junho, logo depois do anúncio sobre a disputa da competição no Brasil

Informações de @GuiCimatti#RádioBandeirantes #TradiçãoNoRádio

— Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) June 8, 2021