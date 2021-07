La Confederación Sudamericana de Fútbol decidió entregar el partido a la terna arbitral española que dirige en la Copa América como parte de un acuerdo previo entre la Conmebol y la Uefa.

Así las cosas, los españoles Jesús Gil Manzano (juez central), Diego Barbero Sevilla, Ángel Nevado Rodríguez (asistentes), Ricardo de Burgos y José Luis Munuera (VAR) serán los encargados de impartir justicia en el parido que enfrentará a Colombia y Uruguay por un cupo a las semifinales de la Copa América.

La decisión se da una semana después de la polémica actuación del árbitro argentino Néstor Pitana en el duelo entre Colombia y Brasil por la fase de grupos del torneo regional de selecciones.

Siete días después de que Pitana incidiera en el marcador del juego, la Conmebol habría tomado la decisión de sacar al juez argentino del torneo. Esto, teniendo en cuenta que no lo designó para la ronda final de fase de grupos y tampoco para los duelos de cuartos de final.

Los otros árbitros que pitarán en esta ronda de la Copa América son: Patricio Loustau (Argentina), en el juego Brasil vs. Chile; Wilton Sampaio (Brasil), en el enfrentamiento Argentina vs. Ecuador y Esteban Ostojich (Uruguay) en el partido Perú vs. Paraguay.

La Selección Colombia tendrá un reto complejo al enfrentar a Uruguay, comandada por Luis Suárez y Edinson Cavani, sin la presencia de Juan Guillermo Cuadrado. El mediocampista de la Juventus será baja en el duelo clave por cuenta de la acumulación de tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega Colombia y dónde ver la Copa América 2021?

Esta es la programación de los partidos de cuartos de final en la Copa América Brasil 2021 (con hora colombiana). Los juegos se disputarán entre viernes y sábado.

Viernes 2 de julio

Perú vs. Paraguay – 4:00 p. m. (Estadio Olímpico – Goiânia). [Directv y Win Sports].

Brasil vs. Chile – 7:00 p. m. (Estadio Nilton Santos – Río de Janeiro). [Directv, Win Sports, Caracol TV y RCN].

Sábado 3 de julio