Hay personas que les gusta hacerle cosas a sus carros para que luzcan o funcionen mejor, como ponerles llantas más grandes, bajarlo un poco, ponerle luces led, calcomanías, pintarlo de otro color y más, aunque muchas de estas opciones no son tan recomendables.

Sin embargo, hay otras personas que creen que no se puede cambiar el color del vehículo, por ejemplo, ya que en la tarjeta de propiedad aparece impreso el tono y existe el pensamiento de que no se puede modificar, pero no es así.

Según explicó la Alcaldía de Bogotá, este es un proceso totalmente normal, fácil de hacer y que no es demorado, al menos la parte legal de actualizar y legalizar la tarjeta de propiedad del mismo.

La Alcaldía explicó que el proceso para hacer el cambio de color del carro ante las entidades de movilidad es:

Sacar una cita en un punto presencial de la Ventanilla Única de Servicios a través de la página web.

a través de la página web. Llenar el formulario que se encuentra en el siguiente link.

que se encuentra en el siguiente link. Además, diligenciar una carta informándole a las autoridades del respectivo cambio , la cual debe tener las características del carro, el nuevo color y las improntas adheridas.

, la cual debe tener las características del carro, el nuevo color y las improntas adheridas. Asistir a la cita con los requisitos al día y radicar los documentos.

y radicar los documentos. Pagar 186.100 pesos correspondientes a los derechos del trámite.

correspondientes a los derechos del trámite. Esperar, ya que la nueva tarjeta de propiedad, en la mayoría de los casos, se entrega el mismo día.

Este proceso puede hacerse antes, durante o después de que el vehículo ya esté pintado, pero lo que recomienda la Alcaldía es que no se vaya a movilizar en el mismo hasta que no tenga la nueva tarjeta de propiedad, ya que eso podría causarle un problema si lo llegan a detener.

Además, cabe recordar que podrá pintar el carro tanto de un solo color o de muchos, dependiendo del gusto de cada conductor, y en la tarjeta de propiedad le saldrá de tono ‘multicolor’.

Cuáles son los requisitos para cambiarle el color al carro en Bogotá

Además del proceso que ya se mencionó, debe tener en cuenta que tiene que cumplir con unos requisitos para que le reciban los documentos: