Y es que las llantas, que también tienen fecha de vencimiento, están diseñadas para darles seguridad a los conductores de carros, motos y otros vehículos, y por eso es indispensable su revisión periódica.

Todas cuentan con figuras que tienen varias funciones; una de las principales es proporcionar tracción y estabilidad, especialmente en condiciones adversas como lluvia, nieve o superficies resbaladizas.

Los dibujos en relieve ayudan a dispersar el agua y la nieve, evitando el ‘aquaplaning’ y mejorando la adherencia al pavimento.

Cada figura de los neumáticos está conformada por cuatro elementos, explica el fabricante de llantas Continental, que son:

Tacos del dibujo: se trata de los segmentos de caucho en relieve que están en contacto con la carretera cuando el vehículo está andando.

Nervaduras: hace referencia a la parte en relieve de la figura conformada por los tacos.

Ranuras: las circunferencias profundas que están en los laterales del neumático.

Laminillas: son las pequeñas ranuras que están en moldeadas en los tacos del dibujo.

Qué significa los dibujos de los neumáticos

Hay tres tipos de figuras o patrones en los neumáticos que tienen funciones específicas:

Patrón simétrico

Su diseño es el mismo en las dos mitades de las llantas, que se deben cambiar cada cierto kilometraje, y son las más populares, pues están creadas para personas que le dan uso ordinario a su carro, pero no para un alto rendimiento, indica la empresa fabricante.

Patrón asimétrico

Cuenta con dos diseños distintos en las mitades de la llanta y son muy usuales en carros deportivos y de media y alta gama. Sus dos figuras tienen funciones destinas, indica la empresa; una es para dar mayor desplazamiento del agua y la otra brinda mayor estabilidad.

Patrón direccional

Se caracterizan porque en su diseño tiene forma de V, que tiene la función de desplazar mejor el agua, la nieve y el carro y proporciona estabilidad a grandes velocidades, según Continental.

¿Se puede combinar llantas de diferentes figuras?

No. Continental asegura que no es recomendable utilizar diferentes patrones, marcas o tamaños en el mismo carro, para evitar que el carro no funcione en las condiciones óptimas.