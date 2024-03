Los vehículos que transitan por todo el país están regulados por ciertas normas para el bien y convivencia de los actores viales bajo la vigilancia de agentes de tránsito y la Policía.

(Vea también: Grave accidente en Bogotá deja un muerto: carro quedó destruido y reducido a latas).

Para garantizar el correcto uso de calles y carreteras, el Gobierno ha dispuesto cientos de normas que, en caso de ser violadas, pueden ocasionar multas muy caras, inmovilizaciones y hasta la suspensión del pase de conducir.

Entre las más conocidas se encuentran las multas por conducir en estado de embriaguez, en contravía o incluso por parquearse en lugares no permitidos. Cada infracción involucra un comparendo correspondiente, pero pocas personas llegan a diferenciarlos de acuerdo a su tipología.

Esto se hace necesario para que las personas no reciban amonestaciones que no corresponden, ni para que las autoridades puedan abusar de su poder e impongan multas que no son aprovechándose del desconocimiento de un infractor.

De esta manera, la clasificación de cada comparendo de tránsito determina un monto de pago con base en la letra que se imponga. Es así como una sanción tipo A puede salir mucho más económica que una tipo E, e incluso puede involucrar menos problemas para el amonestado.

Qué tipo de comparendos hay en Colombia según letra

Los comparendos de tránsito en Colombia según letra se pueden organizar de acuerdo con el monto de la sanción de la siguiente manera:

Infracción tipo A: el amonestado debe pagar un total de 4 salarios mínimos diarios ($ 152.000 aproximadamente). En estas amonestaciones se incluyen infracciones como no respetar las señales de tránsito o movilizarse por andenes u otras zonas exclusivas para peatones.

Infracción tipo B: lleva a pagar una cifra de 8 salarios mínimos diarios ($ 305.000 aproximadamente). En estas se incluyen infracciones como conducir sin licencia o con licencia vencida y llevar niños (menores de 10 años) en el asiento delantero.

Infracción tipo C: los infractores deben pagar un total de 15 salarios mínimos diarios ($ 572.000 aproximadamente). En este tipo de infracciones se incluyen no utilizar cinturón de seguridad, transportar cargas no autorizadas o adulterar una licencia de conducción.

Infracción tipo D: quienes incumplan tendrán que pagar una suma de 30 salarios mínimos diarios (cifra cercana a $ 1'145.000). Estas infracciones son impuestas por infracciones como andar sin luces, conducir sin Soat, no parar en semáforos o realizar maniobras peligrosas.

Infracción tipo E: puede representar un total de 45 salarios mínimos diarios (más o menos 1'717.000) y se aplica en aquellas situaciones en las que un servidor de transporte público se niega a prestar su servicio por causas injustificadas o proveer combustible a otro vehículo con pasajeros.

Infracción tipo F: se le impone a quienes conduzcan en estado de embriaguez y puede conducir a inmovilización y suspensión de licencia. Esta es la infracción más grave y su costo puede oscilar entre los tres millones de pesos y los 55 millones de pesos.

