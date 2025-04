La ley colombiana permite que los menores de edad manejen moto desde los 16 años de edad. Sin embargo, deben cumplir una serie de requisitos para poder sacar la licencia de conducción y solo pueden manejar ciertos vehículos con requerimientos específicos.

La edad mínima para conducir moto en Colombia es 16 años. Para hacer el trámite de la licencia de conducción debe saber leer, escribir, aprobar el examen teórico-práctico, la prueba física y psicológica, estar registrado en el Runt y no tener deudas entiendes, así como estar a paz y salvo en infracciones de tránsito.

(Vea también: Motociclistas en Colombia, avisados por nuevas señales desde abril: así son las multas)

Mejores motos para menores de edad, según ChatGPT

En cuanto al tipo de moto que pueden manejar los menores de 18 años con licencia, no puede superar los 125 c. c. de cilindraje ni una potencia de entre 11 y 15 kW. Además, de esto, la inteligencia artificial recomienda que sea fácil de manejar. Estas son las que aconseja ChatGPT.

Honda Navi 110: esta moto tiene un precio cercano a las 7’500.000 pesos, se recomienda para los menores de edad, ya que cumple con el requisito de tener un cilindraje de 109 c. c. y es automática, por lo que es fácil de manejar.

esta moto tiene un precio cercano a las 7’500.000 pesos, se recomienda para los menores de edad, ya que cumple con el requisito de tener un cilindraje de 109 c. c. y es automática, por lo que es fácil de manejar. TVS Sport 100: es permitida porque tiene un cilindraje de 99.7 c. c, tiene un valor de casi 6’300.000 pesos y tiene buen rendimiento. Tiene cambios, pero es suave y fácil de manejar y controlar.

es permitida porque tiene un cilindraje de 99.7 c. c, tiene un valor de casi 6’300.000 pesos y tiene buen rendimiento. Tiene cambios, pero es suave y fácil de manejar y controlar. Bajaj Boxer CT 100: la moto tiene un precio de 5’799.000 pesos, con un cilindraje de 102 c. c. Es ideal, según la inteligencia artificial, para aprender a manejar con caja mecánica. Además, es resistencia y consume poco.

¿Cuál es la licencia de conducción para menores de edad en Colombia?

La licencia de conducción A1 en Colombia es un documento que autoriza a una persona a conducir motocicletas de bajo cilindraje, específicamente aquellas que, como se mencionó anteriormente, no superan los 125 centímetros cúbicos. Esta categoría es la más básica dentro de las licencias para motociclistas y es ideal para quienes se inician en el mundo de las motos, ya sea por razones económicas, de movilidad o por la facilidad que ofrecen este tipo de vehículos en ciudades con tráfico denso.

Una de las principales ventajas de contar con la licencia A1 es que permite desplazarse con agilidad y bajo costo en entornos urbanos, además de que las motos de bajo cilindraje son más económicas en cuanto a combustible, mantenimiento y seguros. Por ello, muchas personas en Colombia optan por esta licencia, ya que representa una solución práctica para el transporte diario, especialmente en ciudades congestionadas.

(Lea también: ¿Cuánto cuesta tener la licencia de carro y moto al mismo tiempo en 2025?)

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta licencia tiene ciertas limitaciones. No autoriza a conducir motocicletas de alto cilindraje ni a transportar pasajeros si la moto no está homologada para ello. Además, como ocurre con todas las licencias, el conductor está obligado a cumplir las normas de tránsito, portar los documentos en regla y utilizar los elementos de seguridad requeridos, como el casco y el chaleco reflectivo.

¿Cuánto vale sacar la licencia de conducción A1 en 2025 en Colombia?

Según la página Ventallina Única de Servicios, la licencia de conducción A1 tiene un precio de 227.500 pesos. Este precio incluye lo que hay que pagar al Distrito, al Ministerio de Transporte y el Runt.

Es importante tener en cuenta que algunos centros ofrecen planes de pago y promociones, especialmente en temporadas específicas. Además, el curso debe hacerse en una escuela autorizada por el Ministerio de Transporte. El curso para sacar la licencia es aparte de lo que cuesta el trámite.

* Pulzo.com se escribe con Z