Por Colombia han pasado muchos modelos de carros que por alguna u otra razón no se han vendido como se esperaba, pues algunos son muy costosos, otros no gustaron por su diseño y los últimos simplemente no tuvieron el mejor rendimiento y por eso las personas se abstuvieron de comprarlos.

De hecho, pese a que hay muchas personas que no conocen de gran manera todo el tema de la mecánica, cuando los expertos hablan les ponen cuidado y por eso se abstienen de comprar ciertos vehículos, los cuales vienen con problemas y por eso son más difíciles de tener.

Es más, hay una página llamada sr.autoscol que les preguntó a unos expertos qué carros no comprarían y estos fueron contundentes con sus respuestas, dando razones de mucho peso.

Tal como se aprecia en el video, los carros que los mecánicos no recomiendan comprar son:

Nissan Versa automático: según el mecánico cuestionado, pese a que este vehículo tiene un buen diseño y elementos en su motor, la caja de estos carros no salió con las mejores condiciones y por eso no lo recomienda.

según el mecánico cuestionado, pese a que este vehículo tiene un buen diseño y elementos en su motor, la caja de estos carros no salió con las mejores condiciones y por eso no lo recomienda. Chery QQ: en cuanto a esta referencia, el mecánico aseguró que son carros que están mal diligenciados, es difícil conseguirles repuestos y los planos eléctricos y manuales.

en cuanto a esta referencia, el mecánico aseguró que son carros que están mal diligenciados, es difícil conseguirles repuestos y los planos eléctricos y manuales. Renault Duster: pese a que es uno de los carros más vendidos en Colombia, el mecánico aseguró que las modelo 2017 hacia atrás vienen con una dirección muy dura, son desforzados, la caja automática comienza a golpetear y tienen algunas fugas.

pese a que es uno de los carros más vendidos en Colombia, el mecánico aseguró que las modelo 2017 hacia atrás vienen con una dirección muy dura, son desforzados, la caja automática comienza a golpetear y tienen algunas fugas. Chevrolet Captiva: finalmente, uno de los carros más cuestionados de todo el mercado porque, tal como explicó el experto, la electrónica es muy mal agenciada, queman computadoras y más y por eso no es tan recomendable.

Ahora, cabe destacar que varias de estas marcas ya han solucionado estos problemas en sus vehículos nuevos, pero cuando se trata de un carro usado, sí puede tomar como referencia estas opiniones para que no se le convierta en un dolor de cabeza.

Qué revisarle a un carro usado a la hora de comprar

Cuando se va a comprar un vehículo usado, es fundamental hacer una revisión exhaustiva tanto del estado mecánico como legal del automóvil para evitar sorpresas costosas en el futuro. En primer lugar, se debe verificar la documentación del vehículo: la tarjeta de propiedad, el historial de propietarios, que no tenga multas pendientes o embargos, y que el número de motor y chasis coincidan con los registrados en los papeles.

En cuanto al aspecto técnico, es recomendable revisar el estado del motor, la transmisión, la suspensión, los frenos, la dirección y los neumáticos, así como posibles fugas de líquidos. También es importante evaluar el estado de la carrocería para detectar señales de choques o reparaciones mal hechas, y asegurarse de que todas las luces, sistemas eléctricos, aire acondicionado y vidrios funcionen correctamente.

Idealmente, esta revisión debe ser hecha por un mecánico de confianza o en un centro especializado. Por último, se recomienda hacer una prueba de manejo para comprobar el comportamiento general del vehículo en carretera. Todo esto ayuda a tomar una decisión informada y a negociar un precio justo.

Cuáles son los carros usados más vendidos en Colombia

En marzo de 2025, el mercado de los vehículos usados tuvo números bastante llamativos, pues se hicieron un total de 86.931 traspasos, lo que significó un crecimiento del 29.7 % con respecto al mismo mes del año anterior. De hecho, el Chevrolet Spark sigue siendo el rey en cuanto a movimientos, puesto que en el tercer mes del año se vendieron un total de 3.365 unidades, superando nuevamente al Suzuki Swift.

En cuanto a marcas, las que más tuvieron ventas fueron:

Chevrolet: 21.403 unidades. Renault: 13.560 unidades. Mazda: 7.454 unidades. Kia: 5.875 unidades. Toyota: 5.803 unidades. Nissan: 5.077 unidades. Hyundai: 4.337 unidades. Ford: 3.892 unidades. Volkswagen: 3.503 unidades. Suzuki: 2.680 unidades.

