Suzuki ha sido una marca que poco a poco ha ido ganando protagonismo en Colombia, pues con su carro híbrido, que es mucho más económico que la competencia, se ha ganado un lugar importante dentro del sector automotor.

De hecho, su carro más vendido en Colombia es el Swift, ya que además de su diseño y economía, viene en versión híbrida que ayuda al medio ambiente y a no tener restricción de movilidad, por lo que ha gustado bastante.

Sin embargo, en el plan de la marca de sacar carros que llamen más la atención y se vendan en cantidades mayores, se vendría un automóvil que en Colombia ya tuvo un hermano y que se descontinuó por algún motivo: el Dzire.

Este carro se vendió en Colombia hasta el modelo 2023, pero ahora tiene pinta de regresar más en estilo Swift en versión sedán. De hecho, igual buscan cambiarle algunos detalles, como por ejemplo una parrilla diferente, luces LED con diseño actualizado, chasis más robusto, cromado horizontal y hasta un ‘bumper’ más alto.

En cuanto a su interior, este vehículo cuenta con una pantalla de entretenimiento de 9 pulgadas, cuadro de información análogo con computador a bordo, sensores de parqueo y mucha tecnología más que ayudan a que la experiencia en su interior sea mejor.

Sin embargo, lo que más llamará la atención será en cuanto a su economía, ya que estará equipado con un motor 1.2 que lo hace muy económico para la ciudad.

