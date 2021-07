Existen diferentes aspectos por los cuales, en general, los carros en Colombia son más costosos que en el país norteamericano, como el 35 % de arancel a los vehículos de más de 30.000 dólares (precio FOB), como es el caso del modelo de nuestro ejemplo.

A eso se le suma un IVA de 16 % y un precio del dólar que ya roza los 3.800 pesos.

Y como si fuera poco, como lo expuso Oliverio Enrique García Basurto en conversación con Pulzo, “el poder adquisitivo del colombiano está muy por debajo del de los estadounidenses”, lo cual hace que en Colombia sea más difícil adquirir un carro que en Estados Unidos.

Los vehículos de menos de 30.000 dólares (precio FOB) no son tan castigados por no tener que pagar el 35 % de aranceles cuando entran al país, pero sí tienen un 16 % de IVA.

Los únicos que tienen el 5 % de IVA son los híbridos, que funcionan con motor de combustión interna (diésel o gasolina) y un motor eléctrico, que les eleva la autonomía (el número de kilómetros recorridos por tanqueada o por carga de las baterías, en el caso de los híbridos enchufables).

En cuanto a los carros de nivel de entrada y gama media, hay una limitante de por qué no son de la misma calidad de, por ejemplo, los europeos, según García Basurto, y es que el nivel de los combustibles en Colombia no es bueno, y por ello los motores de los carros en el país, así sean nuevos, no se pueden comparar con los que se venden en Europa.

El presidente de Andemos compara y dice que en materia de motores de gasolina, Colombia está en un nivel de Euro 3 (euro 4, a partir del 2022), mientras que en Europa los carros ya van en Euro 6, es decir, motores y combustibles que son más eficientes y emiten menos partículas contaminantes a la atmósfera.

Lee También

Para mejorar los combustibles en Colombia, García opina que se debe invertir más en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, para que produzca el nivel de calidad alto de combustibles de los carros modernos (como los de Europa) y para que tengan la capacidad de cubrir la demanda de todo el territorio nacional.

Los híbridos, el paso siguiente del sector automotor en Colombia

Oliverio García dice que los vehículos híbridos son los que más se están moviendo en el mercado nacional, y señala que Colombia es el tercer país que más vende estos vehículos en América Latina, por tercer año consecutivo, después de México y Brasil.

En cuanto a los vehículos completamente eléctricos, el líder gremial asegura que Colombia es el país de Latinoamérica donde más se venden vehículos eléctricos, pero que para seguir creciendo en este sentido, “son necesarias políticas públicas” para incentivar el sector.

A la pregunta de si la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, el directivo fue enfático en señalar que ese es un aspecto secundario que irá creciendo a medida que se vayan vendiendo más autos eléctricos.