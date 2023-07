A comienzos de este mes, el funcionario levantó ampolla en los propietarios de vehículos de cuatro y dos ruedas por plantear que estén más tiempo guardados. Su idea, en términos generales, es poner una restricción en horas pico a todos los vehículos particulares y solamente permitir el tránsito de transporte público. La propuesta salió luego de una reunión del Ministerio de Transporte con taxistas, y seguramente ese gremio se mostraría satisfecho, porque destacó que parte de la flota de taxis está congelada por alternativas que se están masificando entre los ciudadanos como las plataformas, y el bici y mototaxismo. (Vea también: Desmienten que se estén dando amnistías para el pago de las multas de tránsito) No obstante, hay una gran parte de la población que ya está muy preocupada; en especial, teniendo en cuenta todos los gastos en los que incurren al tener los carros, pero poderlos usar cada vez menos tiempo. Ministro de Transporte explica idea sobre restricción a carros y motos Camargo detalló algunas cosas en Semana, y la primera de ellas es el ejemplo que ellos toman del día sin carro y sin moto que se hace en Bogotá y cómo se vincula esto con incrementar el uso del transporte público. (Vea también: A Transmilenio se le acabó la plata y pide recursos al Gobierno, pero no los tendrá; hay problemas en sistemas de otras ciudades) Sobre los sistemas públicos y masivos de transporte, él destacó que “la discusión tiene que ver con que la capacidad de esa infraestructura vial liberada le va a permitir al sistema aumentar frecuencia; es decir, más vehículos y sillas disponibles en la hora pico y eso induce un mayor uso de la infraestructura porque habrá una mayor eficiencia en el traslado de los usuarios, los tiempos de espera van a disminuir”. Para él, esa liberación de la infraestructura ya se ha probado en algunas jornadas: “El liberar de capacidad en esa hora pico es como tener la operación en el día sin carro y la evidencia es que, durante ese día, la ciudad se mueve sin ningún problema, los tiempos de viaje mejoran, la ocupación de los sistemas aumenta”. Camargo añadió en la revista que es clave volver eficiente el espacio, tiempo y energía de los sistemas para mejorar la movilidad; por eso, cree que esta discusión está comenzando en un tiempo adecuado por la temporada electoral, pues la propuesta se puede unir a las estrategias que traen los candidatos para descongestionar las calles. (Vea también: Dueños de carros y motos tendrían nuevo problema por medida para Bogotá y más ciudades) En ese sentido, dejó abierta la puerta para que las regiones cuenten con una inversión: “Históricamente el Ministerio ha hecho unas inversiones y el Plan de Desarrollo nos deja unos recursos. Estamos acotando esas cifras porque, en últimas, de qué tan atractivo puede ser el programa depende de los recursos que tengamos para eso. Y los recursos están, lo que pasa es que los vamos a asignar de manera diferente. ¿Cómo? Pues con los incentivos. Esto no es un ejercicio dictatorial, lejos de nosotros. Esto es una discusión con el país con los municipios y con los ciudadanos porque es que el problema de la movilidad es un problema de todos”. Hasta ahora, estos posibles cambios al pico y placa continúan en estudio por parte del Gobierno Nacional y nada se ha hecho oficial.