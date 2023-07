De acuerdo con el ministro, para solucionar la congestión vial se deben tomar medidas diferentes a las que históricamente han regido, incluyendo el mejoramiento del transporte público y la posible restricción de los vehículos particulares durante las horas pico.

(Lea también: Cuánto pagan los carros más vendidos del país por evitar el pico y placa; varios se salvan)

Para Camargo, no es posible mejorar la movilidad en las ciudades sin intervenir las horas pico. Además, enfatizó en que no solo se puede mejorar el transporte público y dejar el particular como está.

“Si consideramos que resolver el problema de la movilidad, sin incidir sobre ese comportamiento en horas pico, se hace con mejorar el transporte público y sin incidir sobre vehículos privados, estamos generando una distorsión”, explicó en un encuentro con varios medios de comunicación.

Por lo tanto, el ministro Camargo señaló que podrían aumentar las restricciones para los vehículos de placas amarillas, a fin de que los ciudadanos utilicen el transporte público en horas pico.

Su idea, polémica por decir lo menos, ha sido criticada y, este lunes 10 de julio, explicó en Caracol Radio que pese a los esfuerzos de los gobiernos, no se han visto grandes resultados en materia de movilidad. De ahí que busque privar a los conductores en sus vehículos a las horas que más los necesitan.

“Lo que hemos visto históricamente es que el Estado ha hecho una inversión importante multimillonaria en sistemas de transporte masivo y los temas de financiamiento en muchos de ellos. Los que evidencian los hechos es que la movilidad no ha cambiado, sigue habiendo congestión, tiempos de viaje largos, siniestralidad y seguimos promoviendo el uso del transporte público, pero cada vez menos personas lo utilizan y más personas utilizan la moto y vehículo particular”, dijo en la emisora.

Por el momento, la idea del funcionario está en análisis y supuestamente se va a poner a consideración de alcaldías y administraciones departamentales.

Más allá de que no se trata de una propuesta formal, el planteamiento desató múltiples cuestionamientos porque deja en evidencia las falencias que tiene el servicio público y, por si fuera poco, privará a los conductores de aplicaciones de transporte que trabajan con carros particulares de prestar su servicio, con lo cual el SITP y el Transmilenio —en el caso de Bogotá— tendrán que mover a todos los ciudadanos en las horas pico.