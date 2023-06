La desfinanciación del sistema de transporte masivo ya preocupa a Bogotá, porque, según Caracol Radio, los recursos que tiene solo le alcanzan para funcionar hasta agosto de este año.

(Vea también: Protestas en Bogotá afectan a Transmilenio: estaciones de la avenida Caracas, cerradas)

El problema viene desde la pandemia, cuando el sistema tuvo que salir a operar con toda su capacidad, pero transportando menos pasajeros. La primera solución fue subir el valor del pasaje, que desde enero quedó en 2.950 pesos, pero no ha sido suficiente.

El transporte público es considerado un servicio esencial y ha llegado a trasladar entre 2 y 3 millones de pasajeros al día en Bogotá; sin embargo, la crisis empeoró cuando los ciudadanos decidieron bajarse del sistema y subirse más a las bicicletas, motos y patinetas y eléctricas, o caminar.

Todo eso hizo que el servicio perdiera a por lo menos un millón de pasajeros diarios, lo que al final es una pérdida de ingresos que se tienen que subsidiar y que no ha sido posible.

Se debe tener en cuenta que Transmilenio funciona con operadores privados que están a cargo de los buses, y que aunque varias administraciones distritales han intentado modificar el modelo, no se ha podido y hoy sigue funcionando así y ya no hay plata para pagar esos contratos.

Lee También

Bogotá le pide recursos para Transmilenio a la Nación, pero no los recibirá

Lo peor de la situación es que no es el único con déficit financiero, pues también está pasando en Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Medellín y Cartagena, y por eso el Gobierno Nacional anunció en estos días que les daría 300.000 millones de pesos a todos los sistemas de transporte masivo del país. Sin embargo, solo el de la capital necesita un billón de pesos para seguir operando.

Por ello, la emisora aseguró que la alcaldesa Claudia López tuvo una reunión con el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, para exponerle el riesgo en el que está el sistema. Según el medio, la mandataria incluso dijo que tendría que quitarles plata a proyectos sociales para salvar a Transmilenio.

(Vea también: Popular tarjeta de crédito fía pasajes de Transmilenio y SITP en Bogotá; así funciona)



Además, la cadena radial indicó que desde Planeación Nacional no están de acuerdo con lo que pide Bogotá y que no habrá más recursos de financiación. Según Caracol, el director del DNP, Jorge Iván González, opina que “los alcaldes tienen que comenzar a cobrar más tributos para financiar las operaciones de sus transportes masivos” y que no habrá más dinero de su parte:

“La Nación tiene que coayudar a financiar la operación de los sistemas de transporte masivo, pero les exigimos a todos los municipios —grandes y medianos— que mejoren las disponibilidades y las rentas derivadas de las dinámicas urbanas y del suelo. Ese es el gran potencial fiscal del país”.

Es decir, detalló la emisora, el DNP considera que deben cobrar más, según la congestión, la edificabilidad y el uso del suelo de esos sistemas.

Por su parte, los alcaldes le contestaron que no es momento de trasladarles más costos a los ciudadanos, porque todo lo que ha subido de precio ha empeorado la crisis. La preocupación es alta porque no se consigan los recursos.