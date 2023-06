Mantener un vehículo es una tarea complicada y muchas veces, costosa, ya que los repuestos no son económicos y la mano de obra en los talleres cada día sube más su precio. Sin embargo, dentro de este mismo mantenimiento está el lavado, que se debe hacer incluso con más frecuencia para que el auto luzca bien, pero también puede ser costoso y, además, podría hacerle daño a la pintura.

En principio se creía que entre más seguido se lavara el carro sería mejor para su pintura, ya que no tendría polvo o tierra que pueden dañar la carrocería. No obstante, expertos aseguran que hacerlo muy seguido tampoco es tan bueno y más si no se utilizan productos de calidad.

Cada cuánto se debe lavar el carro

La página Meineke, experta en cuidado y manutención de los vehículos, explicó que lo mejor para el automóvil es lavarlo cada dos semanas, un tiempo suficiente para quitar la suciedad que se presentó, pero sin hacerle daño a la pintura y a su color, que es lo que más se afecta si se le pone productos químicos muy seguido.

Con qué productos se debe lavar el carro

Antes se creía que entre más fuerte fuera el producto, mejor le iba a hacer la carro. Es decir, detergente para la ropa, shampoo u otros elementos que son buenos para lavar la casa.

Sin embargo, la página explicó que estos elementos pueden afectar al carro por sus componentes químicos, por lo que es mejor utilizar productos especializados o, en su defecto, llevarlo a los sitios de lavado profesional que garanticen que usan los mejores productos.

Además, agrega la página, lo más importante es usar trapos de microfibra para cuidar lo máximo posible el brillo y la originalidad de la pintura de la carrocería.

Recomendaciones para lavar el carro

Otra recomendación es que si se le hizo un tratamiento con cera o algún otro producto que ayuda a que el auto no se ensucie tanto y que el brillo se mantenga por más tiempo, no se le debe aplicar otros productos a la hora de lavarlo, ya que esto simplemente lo quita y sería dinero perdido.

Lo recomendable es simplemente usar abundante agua y luego pasarle un trapo suave para quitar el exceso de humedad.