green

Desde el viernes hasta el lunes festivo, la mayoría de las capitales de Colombia están en un estricto toque de queda con el que se busca reducir la movilidad y evitar que las cifras de contagiados de COVID-19 siga creciendo.

Los principales centros de entretenimiento están cerrados y los restaurantes solo podrán vender comida por domicilios, tal como cuando inició la pandemia.

Ante esto, quedarse en casa parece ser el mejor plan para este puente festivo nadie rompa la ley y se cumpla con el objetivo de evitar más casos positivos de este coronavirus.

Estos son ocho planes para hacer en este fin de semana festivo

En las plataformas de video por suscripción hay varias alternativas para disfrutar de un fin de semana con mucho cine.

Netflix lanzó para enero de 2021 series como ‘Cobra Kai’ (temporada 3) o ‘Monarca’ (temporada 2); entre las películas nuevas están ‘Fragmentos de una mujer’ y ‘Mamma Mía! Vamos otra vez’ , que salieron al público para este fin de semana. Si le gustan los documentales hay como novedad ‘La historia de las palabrotas’ o ‘Roncanrol Cowboys’ .

o ‘Monarca’ (temporada 2); entre las películas nuevas están ‘Fragmentos de una mujer’ y , que salieron al público para este fin de semana. Si le gustan los documentales hay como novedad ‘La historia de las palabrotas’ o . En Disney Plus, plataforma que llegó en noviembre al país, se publicó este viernes la ‘Marvel Studios: Leyendas ‘. Si bien no son capítulos extensos es el preámbulo para los lanzamientos de la zaga en este 2021.

‘. Si bien no son capítulos extensos es el preámbulo para los lanzamientos de la zaga en este 2021. Amazon Prime tiene dos estrenos en los primeros días del año. Uno es ‘The Assistant’ y el otro es ‘Herselg’. En ambas películas las protagonistas son mujeres subyugadas que logran salir adelante a pesar de las dificultades.

2. Si es un apasionado del fútbol hay varios partidos que seguro le interesarán en estos días. Leipzig vs. Borussia Dortmund (sábado 12:30 p.m.), Arsenal vs. Newcastle (sábado 12:30 p.m.), Roma vs. Inter (domingo 6:30 a.m.), son algunos de los juegos que ‘pintan’ interesantes.

Le puede interesar: ¿Se puede viajar por carretera este fin de semana festivo? Aquí los detalles

3. Si desea hacer ejercicio durante estos días lo podrá hacer, pero recuerde que solo se admite hacerlo al aire libre, de manera individual y por máximo una hora.

4. Twitch es una de las plataformas de streaming que más está impactando en la actualidad. Allí podrá encontrar muchísimas transmisiones en vivo de personas que se dedican a diferente tipos de entretenimiento y con un contenido para todo tipo de público, aunque hay más variedad para los adolescentes, jóvenes y adultos de no mucha edad.

5. Cocine en familia un alimento diferente y especial. Si bien es cierto que esta es una época difícil económicamente porque algunos se gastaron el dinero en diciembre, en diferentes plataformas podrá encontrar recetas económicas para cambiar la rutina.

(Lea acá: Ley seca en Bogotá este festivo: a qué hora empieza y lo que sí se puede hacer)

6. Lea un libro. Empiece el año con bueno hábitos y dese la oportunidad de empezar un proyecto desde este segundo fin de semana. Si no tiene uno físico podrá encontrar algunas alternativas gratis online.

7. Disfrute de un espectáculo virtual. La pandemia cerró los teatros, pero abrió las pantallas y muchos actores han creado obras que se pueden ver desde la comodidad del hogar. También existe la comedia de pago online en algunas plataformas.

8. Los juegos de mesa también serán una gran alternativa para compartir con su núcleo familiar una vez más.