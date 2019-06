Según el portal Metro, de Londres, la creación es perfecta para los padres primerizos que no saben cómo enfrentar el problema, para agilizar la labor médica e incluso para apoyar a las parteras que, a veces, reciben bebés que tienen dificultades respiratorias al nacer.

Los paros respiratorios en los menores suelen darse de un momento a otro y no hay sintomatología previa que pueda prevenirlos, por lo tanto, esta toalla es algo que los padres deberían tener, pues no solo ayuda a mantener la temperatura corporal sino que proporciona una posición ideal para el pequeño.

“Hay un soporte de collar y cuando aprietas la bomba se llena de aire y se eleva la parte superior de la espalda, abriendo sus vías respiratorias para tratar de ventilarlas y respirar por primera vez”, le dijo Nina al medio.

El informativo británico también aseguró que al menos el 6 % de los recién nacidos padecen este problema y, aunque este invento suene complejo de usar, en él están impresas las sencillas instrucciones, que podrían evitar tragedias dadas por la pérdida de oxígeno.

Este es el invento:

Would you know how to give CPR if your baby stopped breathing? This student has invented a towel that can help parents know what to do in an emergency.https://t.co/mdPBPl031a #invention #parents #health pic.twitter.com/PvHJ1xEeYI

— British Design Fund (@FundingDesign) June 5, 2019