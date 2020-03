“No es el buen momento para ir a un bar con alguien que hayan conocido” en línea, tuiteó el lunes OkCupid, uno de los principales actores del mercado.

“Utilicen FaceTime, Skype, SMS, llamadas, la aplicación de mensajería de su teléfono”, escribió el sitio de encuentros. “Todo eso es muy romántico en este momento”.

We don’t know who needs to hear this, but now is NOT the time to go out with your date to a bar. FaceTime, Skype, call, text, call, message on our app….all very romantic right now.

