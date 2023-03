Así le irá en el horóscopo durante la semana del 20 al 26 de marzo, según su signo del zodiaco, de acuerdo al Tarot de mavé online gratis.

Piscis



Usted camina con cuidado para no tropezarse; está listo para salir en caso de un temblor, hay muchos temblores. Se pregunta cómo mantener la calma y hacer algo productivo, esquivando las violencias del día a día, que alejan la esperanza. Se trata de sobrevivir de la mejor manera. En palabras del poeta Rilke, “¿quién habla de victorias? Sobreponerse es todo”.

Aries

Para no dejarse arrastrar por el ventarrón de las ilusiones, irá por caminos distintos. Después de poner en la balanza los pros y contras, seguirá la ruta que trazó el azar. No regresará a viejos fracasos, tatuados en su piel, aprendió la lección. Oirá las nuevas propuestas con actitud crítica. Usted no puede contribuir a que las cosas empeoren.

(Le puede interesar: Tauro, Virgo y Capricornio: descubra sus mensajes angelicales para esta semana)

Tauro

Usted mueve los brazos y las piernas para estirar sus músculos que se engarrotan; se fija en cómo se sienta, se para de la silla y camina. Su cuerpo padece las consecuencias del descuido; ha creído que resiste calor y frío sin medida, largas jornadas de trabajo, poco descanso; de allí, los dolores que endurecen la expresión de su cara y no puede pasar por alto. Los dolores en el alma también se expresan en su cuerpo.GÉMINIS: De acuerdo con el seis de bastos, al revés, usted aplaza la solución de problemas, que forman una torre hasta el techo. Inmóvil como las piedras, los deja por ahí, hasta que le saltan encima y lo obligan a enfrentarlos; no tiene otra opción. El viernes de esta semana terminará el plazo para solucionar muchos problemas, atravesados en el camino como vacas muertas. Hay luz al final del túnel, no todo es un bosque oscuro.

Cáncer

En su trabajo varios sostienen que hay armonía total; no hay zancadillas ni competencia desleal, ninguna traición; sostienen que es un espacio libre de humo y malas intenciones. Y no es así, por eso su distancia. Usted podría vivir como un cartujo, lejos del mundanal ruido, para sentarse en meditación y observar sus pensamientos: ha llegado a esta conclusión.LEO: Los siete días de la semana traen motivos para la desesperación, que se oye como un trueno. Sería conveniente que sus reclamos sobre diversos asuntos apunten en la dirección correcta y se dirijan a quien o a quienes corresponda; que no paguen justos por pecadores. Su insatisfacción legítima se va acumulando por dentro; es un volcán a punto de hacer erupción.

Virgo

La calle mojada por la lluvia, las ganas de salir para evitar más encierros; al mismo tiempo, la pereza de ir en busca del sol, que no da la cara. El preámbulo de la Semana Santa, en la que muchos prometerán no pecar, una vez más. Usted piensa en futuros proyectos, en si vale la pena arriesgarse en medio de la incertidumbre. En estos días invernales muchas personas también deberían reflexionar sobre lo que pasa.LIBRA: El tercer mes del año se va a terminar… Al principio, usted estaba resuelto a concretar sus metas; las tenía claras, pero ha flaqueado. Encuentra disculpas para incumplir, algunas inverosímiles; aparecen siempre otras cosas, fuegos fatuos que lo enceguecen. Se recrimina, entonces, por su falta de voluntad. Qué severidad consigo mismo, qué exageración; sus errores son pecados veniales ¿Qué piensa?

(Lea también: Horóscopo angelical para Cáncer, Escorpio y Piscis, en equinoccio de primavera)

Escorpio

Se pregunta si le gustaría volver a tener 20 años, caminar despreocupado, sin tantas responsabilidades, sentarse en el parque al mediodía, esperanzado en encontrar un amor que no trajera problemas y confiado en el futuro: usted era así cuando tenía 20 años. En fin, no le interesa volver al pasado; algo le dice que llegarán cosas buenas. Sí, a pesar de todo.

Sagitario

Se esfuerza en mantener su vida en orden, que todo siga igual. Levantarse en el mismo lugar de siempre, a la misma hora, sin cambiar la ruta de sus hábitos ni de sus recorridos. Y acostarse también a la misma hora después de ver las noticias de la noche y cruzar los dedos. Esta semana la estabilidad será imposible; todo se pondrá al revés. Y las cosas harán ruido al caer.

Capricornio

Muchos gritan enervados porque sí, porque no; hacen ruido, qué ganas de taparse los oídos. Anhela irse a pensar a una isla desierta. Es difícil conocer la verdad de lo que pasa, saber qué hay detrás. Somos marionetas, obligadas a vivir en un escenario triste. Es urgente abandonar estos pensamientos, usted lo sabe.

Lee También

Acuario

En su trabajo podría hacer claridad en medio de tanta confusión. Haría ver que las cosas no son blancas o negras, el mundo no está dividido en buenos y malos y, sobre todo, pondría de presente que no hay personas infalibles. Esto último es urgente, en vista de que en su trabajo los sabelotodos dominan los temas divinos y humanos. Y usted no puede quedarse callado.