Según explicó la experta del portal Sex Place, este innovador vibrador, fabricado por Lelo, no solo tiene un diseño muy agradable y cómodo para quien lo use, sino que está diseñado para estimular la zona a profundidad, no solo la parte externa.

Sona, como se llama el aparato, tiene forma de control y en la punta cuenta con un orificio que no es profundo; internamente exhibe una especie de tapa que se mueve de adentro hacia afuera mientras vibra y succiona la zona. Los movimientos harán que también se activen todas las terminales nerviosas del clítoris.

El succionador cuenta con varias velocidades y ritmos que se intensifican una vez está en contacto con el clítoris, aunque no ejerce demasiada fuerza sobre la zona, solo la justa y necesaria para que ella disfrute. Además, es resistente al agua, por lo que podrá ser utilizado en varios lugares.

Este es el video explicativo: