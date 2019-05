View this post on Instagram

¿Sabés qué es el período refractario? 🤔 Es el tiempo de recuperación que necesita un hombre entre una eyaculación y el siguiente acto sexual. En esa etapa no tenemos respuesta al estímulo sexual, es decir que se inhibe el deseo y también la erección y la eyaculación. Esos tiempos varían de acuerdo a la edad, la novedad, la estimulación sexual y el biotipo de cada hombre. Si querés saber más, ¡mirá el video! Gracias por tu comentario y por compartir en tus historias. Coloca tus preguntas aquí abajo 👇🏻 así tenemos material para los siguientes videos! #saludsexual #orgasmo #sexualidad #sexologia #parejas