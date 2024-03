Por: Tu Barco News

El Valle del Cauca cuenta con lugares naturales espectaculares, desde cascadas, montañas, ríos, entre otros, que hacen del departamento uno de los más biodiversos del país. Asimismo, en el departamento se encuentra uno de los ríos con las aguas más cristalinas y sus colores turquesa hacen uno de los mejores paisajes.

(Vea también: La cascada «más hermosa» del Valle del Cauca y a tan solo dos horas de Cali)

Los lugares naturales en Buenaventura cada vez son más reconocidos y asimismo cobran fuerza como destino turístico en esta región del país.

FOTO: @tubarco.news Un lugar extremadamente espectacular y tranquilo en el Pacífico colombiano que nos regala la naturaleza y que podemos disfrutar siempre y cuando cuidemos de ella. ¿Cómo llegar al Cañón de la angostura (Xcaret Colombiano)? El Cañón de la angostura se encuentra a un tiempo estimado de aproximadamente dos horas y media desde la ciudad de Cali. Para llegar, se debe tomar la vía al kilómetro 18 y seguir la ruta para Dagua y Loboguerrero y lo mejor es que durante el recorrido se puede disfrutar de espectaculares paisajes, por lo que el viaje no será para nada aburrido. Posteriormente, se llega a Cisneros, luego los Tubos y desde este sitio, aproximadamente unos 10 kilómetros más adelante a mano derecha, se encuentra la entrada y como punto de referencia sobre la vía hay un aviso que dice “La Cascada del Colibrí”. (Lea también: Conoce el pueblo ‘más colorido del Valle del Cauca’; sus paisajes son extraordinarios)

Al llegar hasta este punto, durante la caminata encontrarás cerca de 8 senderos caminando entre charcos, ríos y una selva espesa. ¡Simplemente increíble!

Después de disfrutar de los chapuzones en varios charcos de aguas cristalinas, se camina nuevamente durante aproximadamente 10 minutos y se encontrará con el Cañón de la angostura.

¿Qué se puede hacer en el Cañón de la angostura?

Ya en este precioso sitio, por supuesto, puedes nuevamente darte un chapuzón y luego empezar con el recorrido, dejando que la débil corriente del agua te lleve, ya sea nadando o en balsas artesanales, descubriendo cada rincón del cañón de una manera única y respetuosa con el entorno.

El paisaje del cañón se caracteriza por imponentes formaciones rocosas que se alzan a los lados del río, creando una estrecha pero impresionante garganta fluvial.

(Vea también: Los miradores imperdibles para conocer en el Valle del Cauca)

Para aquellos que buscan una experiencia enriquecedora, el Cañón de la angostura se presenta como un destino turístico que combina la aventura con la autenticidad.

Cuánto vale ir al Cañón de la angostura, Xcaret colombiano

Para disfrutar de la belleza del Cañón de la angostura y que tiene un valor de $4.000 la entrada, se debe contar con el acompañamiento de un guía que conozca la zona y el cual lo encontrarás al ingresar por un precio de $80.000 de 2 hasta 10 personas por cada ruta (hay aproximadamente 8 rutas).

Otras de las recomendaciones para ingresar al Cañón es contar con un chaleco salvavidas por seguridad, ya que la profundidad oscila entre los 5 y 8 metros. Asimismo, no llevar bebidas alcohólicas o alimentos para no contaminar este maravilloso sitio en el Valle del Cauca (cuyo aeropuerto harían más competitivo).

También es recomendable llevar hidratación, repelente natural para que no contamine el agua del río, toallas, zapatos duros y no resbalosos para caminar entre piedras (no chanclas o crocs).

Por último, en este lugar también encontrarás un restaurante con diferentes tipos de comida y diferentes precios.

