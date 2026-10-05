Por: EL PILON SA

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La Secretaría de Salud de Valledupar ha intensificado su mensaje a los habitantes de la ciudad para que mantengan una vigilancia constante sobre los síntomas del dengue, una enfermedad viral cuya transmisión se da por la picadura del mosquito Aedes aegypti. De acuerdo con los canales oficiales de la entidad, es fundamental prestar atención a signos como fiebre, dolor de cabeza, malestar detrás de los ojos y dolores musculares. Estos pueden surgir después de la picadura de un mosquito infectado y representan señales de alarma que ameritan especial atención, en particular si la persona comienza a experimentar un deterioro de su estado general.

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El contexto que motiva este llamado es la temporada de lluvias, ya que la acumulación de agua en patios, terrazas, tanques, llantas y otros objetos favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti. El agua estancada permite que estos insectos depositen sus huevos y, en consecuencia, la población de mosquitos crece, elevando el riesgo de transmisión del dengue entre la comunidad.

Por este motivo, la Secretaría de Salud de Valledupar insta a la ciudadanía a revisar sus viviendas de manera periódica, identificando y eliminando cualquier recipiente o espacio donde se pueda almacenar agua. Entre las recomendaciones específicas se encuentran lavar y tapar los tanques de almacenamiento de agua, cambiar regularmente el agua de los floreros y mantener limpias las áreas que puedan convertirse en posibles criaderos del insecto transmisor.

Además, la entidad enfatiza la importancia de no recurrir a la automedicación. En caso de presentarse síntomas asociados al dengue, se recomienda acudir de manera inmediata a los servicios de salud para una valoración médica adecuada. Según la Secretaría de Salud, una atención oportuna no solo permite identificar y manejar posibles complicaciones, sino que también contribuye a recibir el tratamiento más adecuado según la gravedad de cada caso.

La invitación de las autoridades es a no bajar la guardia y a mantener medidas preventivas tanto dentro de los hogares como en los espacios comunitarios. La eliminación de los criaderos destaca como una de las acciones más efectivas para frenar la expansión del dengue y proteger la salud pública de Valledupar.

¿Cuáles son los síntomas más importantes que alertan sobre el dengue en Valledupar?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Valledupar, los síntomas clave a los que se debe prestar atención incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y dolores musculares. Estos signos pueden aparecer tras la picadura del mosquito Aedes aegypti y requieren atención médica inmediata.

¿Cómo puede prevenirse el dengue en temporada de lluvias según la Secretaría de Salud?

La entidad señala que para prevenir el dengue es fundamental eliminar cualquier criadero de mosquitos en viviendas y espacios comunitarios. Esto se consigue revisando y limpiando recipientes, lavando y tapando tanques de agua, y cambiando frecuentemente el agua de floreros para impedir la reproducción del mosquito transmisor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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