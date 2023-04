Si bien muchos de estos signos se pueden complementar como amigos, sus diferencias estructurales les hace casi imposible involucrarse románticamente, por lo que si deciden enamorarse podrían comenzar una relación tóxica.

Según la astrología, estas parejas del zodiaco tienen probabilidad de no complementarse bien, pero no es una regla total. Es obvio que si las dos personas ponen de su parte las cosas pueden ser más fáciles. No obstante, los astros entregan una guía para comprender algo general.

Según esto, acá te contamos qué signos del horóscopo no deben enamorarse porque tienen más posibilidades de formar una relación tóxica.

Aries y Tauro

Según Jose Castillo, experto astrólogo, “Aries y Tauro sienten una fuerte atracción desde el primer momento que cruzan miradas, pero precisamente la falta de cosas en común es la que termina por desatar un infierno dentro de la relación”.

(Lea también: Estos signos del zodiaco tendrán muy buena racha esta semana; la vida les sonreirá)

Aries es un signo que está listo para la acción y es impulsivo, mientras que Tauro se demora en tomar decisiones y tiene miedo al cambio, la espontaneidad no es lo suyo. Eso les impide tener un ritmo positivo en la relación, porque además, los dos signos son extremadamente tercos.

Leo y Escorpio

“No es recomendable que estos signos del zodiaco se enamoren, ambos son intensos, apasionados y aferrados con sus ideales, lo que significa que la relación carecerá de armonía, el temperamento de ambos es explosivo”, asegura Castillo.

Las discusiones son marcadas y la rabia y el enojo cada vez aumenta más. Esto les incapacita enamorarse del todo y los dos quieren ser el centro de atención, con egos algo marcados. Los problemas serán sus detalles mínimos.

(Vea también: No debería confiar en estos signos, serían los más mentirosos todo el zodiaco)

Piscis y Géminis

“Son signos opuestos, y si bien en teoría funcionan bien juntos, la realidad es que Piscis exige mucha atención emocional a Géminis, quien no puede soportar estar todo el tiempo pendiente de los estados de ánimo de su pareja Piscis”, explica Castillo. Como Piscis es tan sentimental y Géminis tiende a priorizar la lógica, puede haber mucha desconexión y desequilibrio.

Lee También

Virgo y Sagitario

Según Castillo, “como amigos estos signos del zodiaco son perfectamente compatibles, pero cuando se enamoran el corazón les juega una mala partida. Virgo necesita organización y planeación, mientras que Sagitario es impredecible”.

Esto puede llevar a que Virgo juzgue severamente a Sagitario y a tratar de racionalizarlo y aburrirlo, además de tildarlo de falto de compromiso y claridad. Mientras tanto la espontaneidad y el fuego de Sagitario se apaga y tampoco tiene la paciencia suficiente para soportar las críticas de su pareja Virgo. Definitivamente no sacan lo mejor del otro.