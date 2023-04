Semana en la que deberás proteger tu energía para no caer en el terreno de los demás. Por esta razón debes evitar que el comportamiento de quienes te rodean te afecten, será determinante que delimites tu criterio y hagas valer tus puntos de vista para no ceder ante caprichos o manipulaciones.

La confianza en tus capacidades y en tu intuición te permitirá fluir ante una situaciones imprevista en lo sentimental no permitas que te controlen porque esto te llevará a entrar en baja vibración.

Tu criterio te permitirá avanzar y decir “no más” dejando en tu vida, beneficio a largo plazo.

El universo está de tu lado para apoyarte en cambios contundentes.

Los números para esta semana son el 21 el 08 y el 44, el color para esta semana es el violeta o morado.

La recomendación para iniciar esta semana se inclina hacia la forma en la que estás percibiendo una situación en lo profesional, tu pensamiento y energía hacia situaciones que no te agradan del todo.

La gratitud te permitirá encontrar el propósito tras lo que no comprendes en este momento, pero que sin duda alguna, dejará un maravilloso aprendizaje.

Estarás iniciando un nuevo proyecto o contrato que tal vez no va en la línea de lo que has manejado con anterioridad, pero que sin duda lograrás sacar adelante con éxito y en victoria, no te dejes abrumar.

Todo este cambio traerá estabilidad y apertura en lo financiero, que además estará involucrando a un hombre de poder y negocios.

Llegan pagos o promesas de pago al final de la semana. El color para esta semana es el verde y los números que te favorecerán son el 13, 08 y el 05.

La energía de este comienzo de mes te permitirá alcanzar éxito y prosperidad financiera.

Estarás más dispuesto a alcanzar metas, moverte en un viaje de negocios con asistencia angelical.

Cuida tus inseguridades por medio de saboteos internos; tu aporte positivo a este cambio transformador y positivo será contundente.

Un hombre cercano puede traer conflictos, logra acuerdos por medio de comunicaciones a la altura de las circunstancias; recuerda las palabras de Buda “no permitas que los demás te lleven a sus tormentas, tú, atráelos hacia tu paz”.

Tienes a tu favor la asistencia de Arcángel Miguel y Arcángel Metatrón.

El color para esta semana es el azul y los números para ti son el 07 el 15 y el 14.