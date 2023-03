Encontrar una persona para compartir la existencia y disfrutar al máximo de todos los momentos del diario vivir es uno de los anhelos más grandes del ser humano.

Sin embargo, se ha vuelto común escuchar que muchos individuos buscan tener una relación sentimental abierta, en la cual puedan tener vínculos sentimentales o íntimos con otras personas, diferentes a sus parejas. En este tipo de relación, la infidelidad no es concebida como tal, pues es una nueva forma de vivir un noviazgo.

Los nacidos bajo este signo de fuego, por lo general son personas que actúan bajo su instinto y la moral llega a ser tan maleable que pierden su capacidad de reflexión. Ellos se dejan llevar por el momento y no logran pensar en las consecuencias que trae consigo sus decisiones.

Géminis

Las personas de este signo zodiacal tienden a confundirse con facilidad. Si las emociones y las sorpresas no están presentes en la relación, ellos irán a buscar a alguien que se las brinde.

Escorpio

Los escorpiones del zodiaco por lo general se caracterizan por ser muy enamoradizos y pasionales. Esquivar las tentaciones es muy difícil para ellos, pues fácilmente pueden caer en la tentación. En muchos casos pueden llegar a mantener una doble vida.

Los pertenecientes a este signo suelen sentirse demasiado vulnerables y poco cómodos cuando no están seguros de sí mismos o de sus parejas.

Libra

Los libranos pueden ser sumamente indecisos. Muchas veces viven una fantasía en su mente, pero no se atreven a llevarla a cabo para temor a poner en peligro su relación. Sin embargo, no te confíes, ellos encuentran la manera de tener una relación secreta que no interfiera con su vida ‘ formal’.