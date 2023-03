El horóscopo chino ha sido utilizado por miles de años para entender mejor la personalidad y las tendencias de las personas según su año de nacimiento.

Además de ayudarnos a comprender las fortalezas y debilidades de cada individuo, también puede ser útil para identificar ciertos rasgos de personalidad menos deseables, como la tacañería. En este artículo, exploraremos los signos más tacaños según el horóscopo chino.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020)

Las personas nacidas en el año de la Rata son conocidas por ser muy astutas y ahorrativas. Les gusta hacer dinero y pueden ser muy cuidadosas al gastarlo. Las ratas también son muy conscientes del valor de las cosas y pueden ser tacañas con el tiempo y los recursos de otros.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 o 2022,)

A pesar de su naturaleza valiente y aventurera, los Tigres pueden ser tacaños en ciertas situaciones. Les gusta tener el control y pueden ser reacios a gastar su dinero o recursos si no están seguros de que serán recompensados en el futuro.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las Serpientes son conocidas por ser muy sabias y perspicaces, pero también pueden ser bastante tacañas. Les gusta gastarse sus recursos para sí mismas y no les gusta compartir con los demás. Además, son muy cautelosas con su dinero y pueden negarse a gastarlo incluso en cosas importantes. Son el signo más tacaño.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Aunque tienen fama de ser generosos por su energía y entusiasmo, los Caballos también pueden ser tacaños si sienten que alguien más está acercándose demasiado, tienden a ser algo individualistas, son muy independientes, por lo que pueden no pedir ayuda cuando la necesitan y tampoco darla de regreso, a veces, sin darse cuenta. Prefieren no gastar su dinero en cosas que no consideran importantes y pueden ser posesivos con sus cosas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Los Monos prefieren, ante todo, tener el control de todas sus cosas y de cómo se van a gastar sus recursos, tienden a ser meticulosos y controladores, y, como los Tigres, si no saben lo que se viene, prefieren la precaución. No son de los que comparten libremente.