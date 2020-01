View this post on Instagram

El que peca y reza empata! 🤷🏻‍♀️ Te dejo esta rutina práctica y fácil para que hagas mientras estas de vacaciones! Primero calientas (3 ejercicios) 1 minuto cada uno. De todos los otros ejercicio haces 20 repeticiones de cada uno las veces que quieras o que aguantes 💪🏼 🤪 (mínimo 3 series-máximo 4 😉) @alvarosototrainer Gracias!!