View this post on Instagram

Hacer en circuito de 1 min cada ejercicio. 3 series. Esta rutina está en la velocidad REAL. 👉🏼 @alvarosototrainer @zonafitnesscol #Barranquilla 1️⃣ Abductores con kettlebell de 16kg 2️⃣ Peso muerto con 25kgs 3️⃣ Puentes. Que las rodillas se mantengan encima de la cadera a 90 grados. Y los pies siempre con unos centímetros de separación. Subir empujando la cadera apretando los glúteos y abdomen con toda💪🏼💥 4️⃣ Abdominales con TRX Plancha recogiendo rodillas en apoyo de antebrazos. 5️⃣ Athletic push up Lo mismo del n.4 pero ahora con flexiones de pecho en apoyo de manos. 6️⃣ Sit up con pies en TRX con balón de 4kgs Llevar brazos rectos hasta arriba por encima de la cabeza y regresarlos al abdomen.