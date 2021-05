El Rdif añadió que Sputnik Light es “compatible con los requisitos estándar de almacenamiento y logística de vacunas”. De igual forma, señaló que el precio de venta de la vacuna es de menos de 10 dólares (unos 38.000 pesos al cambio de hoy).

Asimismo, el gobierno ruso agregó que no se registraron efectos adversos graves en las personas que fueron inoculadas con la nueva vacuna de una dosis. Las autoridades informaron que el estudio clínico se hizo en 7.000 personas en Rusia, los Emiratos Árabes Unidos y Ghana.

De acuerdo con la información del Rdif, más de 20 millones de personas en todo el mundo ya recibieron al menos la primera dosis de la vacuna Sputnik V, que requiere de dos dosis y presuntamente estaría siendo negociada por el sector privado en Colombia.

Esta es la información suministrada por las autoridades sanitarias rusas:

Introducing a new member of the Sputnik family – a single dose Sputnik Light!

It’s a revolutionary 1-shot COVID-19 vaccine with the 80% efficacy – higher than many 2-shot vaccines.

Sputnik Light will double vaccination rates and help to handle epidemic peaks ✌️ pic.twitter.com/BCybe8yYWU

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 6, 2021