¿Cuántas veces ha comprado un queso amarillo o tipo cheddar en el supermercado para hacer sandwich?, ¿cuántas veces se lo ha puesto a los nachos que dan en el cine o en los mismos restaurantes? Pues es tipo de queso, que de por sí es bien adictivo, es uno de los acompañantes preferidos de las comidas rápidas.

(Lea también: ¿Quién es el dueño de Mac Pollo? Empezó con un local y hoy es el rey del pollo en Colombia)

Sin embargo, el queso cheddar o queso amarillo que se consigue en varios supermercados, es todo menos queso:

¿Cómo se hace el queso amarillo o queso cheddar?

El queso cheddar no lleva leche. Está hecho de almidón, proteína en polvo, grasa vegetal, emulsificantes y otros ingredientes. Si se hiciera el queso original este llevaría trozos de quesos sobrantes, leche en polvo y otros ingredientes que hacen que tome esa textura tan particular.

De hecho, este tipo de queso, al no llevar leche no cuenta con grasa butírica, que es una sustancia que proviene de la leche, mientras que los quesos naturales sí cuentan con esta sustancia. Eso sí, el origen del queso amarillo proviene de Estados Unidos, de donde también nace su nombre queso tipo americano, del siglo XIX en donde sí se hacía con leche y para darle ese color particular usaban achiote y otro tipo de colorante. Luego ese queso viajó a Inglaterra, de donde adoptó el nombre de cheddar, y hoy lo conocemos como queso amarillo.

(Vea también: Así es el merengón por el que hacen fila de dos horas en Bogotá; tiene ingrediente secreto)

Lee También

Ahora bien, en muchos países no recomiendan el consumo en cantidad de este queso por los ingredientes con los que está hecho. No es lo más indicado para mantener una buena salud.